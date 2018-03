Las maragatas, entre la tradición local y el futuro global del planeta

ana gaitero | león

Cristina Bernis Carro es gallega de nacimiento y madrileña de crianza, pero lleva La Maragatería en la sangre. Sus abuelos maternos eran de Andiñuela, la mujer, y de Santa Colomba de Somoza, el hombre. La familia de ella quedó en el pueblo cuando a principios del siglo XX apenas quedaba un 30% de arrieria. La de él emprendió el camino de la emigración. El destino los unió en Lugo, tras negarse ella a aceptar el matrimonio concertado por su padre.

De abuelas a nietas cuenta la historia de las maragatas esta catedrática de Antropología Biológica y presidenta de la Asociación para el Estudio de la Ecología Humana. Cristina Bernis rescata la voz de varias generaciones de maragatas que representan la vida secular de las mujeres en este territorio del noroeste peninsular tan marcado por la tradición arriera.

Fue su madre, confiesa, «quien me introdujo en Maragatería». «Ella me enseñó a interesarme por las personas y escucharlas», señala. Cuando en 1974 leyó su tesis doctoral sobre Maragatería exclamó: «Hija, está bien, pero ¡cuánto número!, la biología es vida. ¿Por qué no escribes sobre las personas?». Con el libro La Maragatería. Pasado y futuro del mundo rural saldó la deuda que había contraído con su madre a la vez que profundiza en la «vida de mujeres que sacaron adelante a sus familias, trabajando en explotaciones familiares, que son la principal forma de agricultura para la producción de alimentos tanto en países en desarrollo como en países desarrollados».

En este sector, insiste Bernis, «las mujeres tienen un papel esencial que debe ser valorado y apoyado con decisión para evitar su creciente abandono del campo». Desde el convencimiento de que «el conocimiento y comprensión de los problemas locales es esencial para resolver los problemas globales», rompe una lanza a favor de las mujeres maragatas.

En el libro analiza cómo han vivido las sucesivas generaciones de mujeres al frente de estas explotaciones familiares, combinando las «responsabilidades productoras y reproductoras intensivas en difíciles condiciones ambientales». Desgrana las soluciones tradicionales más eficaces y las innovaciones que han introducido. Las maragatas, de abuelas a nietas, comparten muchos aspectos con las mujeres rurales en general y las leonesas en particular, pero «son singulares por su pertenencia a una población que acuñó su identidad a través de la arriería.

Más allá de esta particularidad, defiende Bernis que la vida cotidiana de estas mujeres aporta modelos para «la necesaria reestructuración de una sociedad en crisis ecológica, económica y de valores» con la agricultura como pilar socioeconómico, ambiental y cultural «por su fuerte asociación con la seguridad alimentaria mundial, porque rescata y mantiene alimentos tradicionales, contribuyendo a una dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad. agrícola del mundo y al uso sostenible de los recursos naturales y, sobre todo, porque representa una gran oportunidad para dinamizar las economías locales».

Recuerda Cristina Bernis que su primer contacto con la tierra fue hace más de 50 años cuando acudió a un funeral en Andiñuela y observó el ritual de la limosna, por el que cada vecino recibe una ofrenda de pan y de vino. Retuvo la imagen de las mujeres enlutadas con su pañuelo en la cabeza, una cesta de pan, una vela y el vino.

Luego conoció Lucillo, Manjarín, Rabanal... Y nunca dejó de ir. En 1974 recogió para su tesis doctoral datos de peso, talla, maduración sexual, edad de la menopausia para saber cómo crecían, maduraban y envejecían. Atesoró más de 22.000 datos sobre nacimientos, matrimonios y defunciones desde 1900 a 1970 y realizó encuestas a 731 matrimonios de 51 pueblos. Eran el 25% de la población maragata en aquel tiempo.

Entre 1987 y 2008 llevó a Maragatería a sus estudiantes para realizar las prácticas de campo de Ecología Humana y Biología de las Poblaciones Humanas y Sociedad. La población se había reducido y envejecido y las maniobras militares del campo de tiro formaban parte de la vida cotidiana. Entre 2009 y 2013, ya jubilada, sistematizó toda la información en la publicación que une el pasado de las abuelas con el futuro de las nietas, pasando por las hijas.

De las sabias, trabajadoras y prudentes mujeres del pasado que blaqueaban la ropa con ceniza o daban a luz con la ayuda de parteras como Irene, de Andiñuela de Somoza. De un mundo que desaparece para no volver —matrimonios a trueque, cargas dotales—marcado por la endogamia a la revolución silenciosa de las mujeres que abandonaron los pueblos. La crónica de una muerte anunciada, porque «sin mujeres no hay futuro», como señala la catedrática en el capítulo final del libro.