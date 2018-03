Maroto: «La discriminación es por la maternidad»

efe | madrid

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, aseguró ayer en la clausura de la Asamblea General de la ONG Mujeres en Igualdad, vinculada a su partido, que «gran parte» de las discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral es por la condición de madre.

En una nota de prensa, el responsable de Política Social del PP también subrayó que una de las «desigualdades» a combatir es la actitud de «aquellos hombres que se creen que las mujeres son suyas». Defendió la necesidad de educar en valores y ha pedido a los jóvenes que distingan entre las «pruebas de amor y las de control». «Que tu novio te pida el móvil para ver qué has escrito, no es una prueba de amor, es una prueba de control», dijo.

Maroto, que clausuró la Asamblea General de esta ONG que eligió presidenta a Carmen Fúnez, también hizo hincapié en que «los hijos no son de las mujeres, sino de las dos personas que componen la pareja» y quien no entienda eso, aseveró, «tiene un problema». Maroto abogó por llevar a cabo medidas de corresponsabilidad y por eliminar la brecha salarial y recordó que en España no se puede pagar un salario base distinto por el mismo empleo.