Maroto promete a 'las kellys' la modificación del artículo 42.1 en menos de un mes

La batalla de las camareras de piso por unas condiciones laborales dignas persiste. Después de lograr hace tan solo unos días el reconocimiento de algunas de las enfermedades profesionales específicas de este colectivo como el síndrome del túnel carpiano, las autodenominadas "kellys" se han reunido este jueves con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y con la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, para tratar su situación laboral y han logrado la promesa de la ministra de que el Congreso aprobará la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores en menos de un mes.

"Le hemos dejado muy claro a la ministra que lo que nos está precarizando es la sobrecarga de trabajo, la externalización y la pérdida de derechos laborales que estamos teniendo. En el mes de septiembre u octubre celebraremos la modificación del Estatuto de los Trabajadores, pero queremos ser cautas y, mientras tanto, seguiremos señalando con el dedo a los hoteles que nos están maltratando", precisó la vicepresidencia de la Asociación las kellys a nivel estatal, Ángela Muñoz. La modificación de este artículo supondrá que tanto las empresas contratistas como subcontratistas tendrán que garantizar las condiciones laborales que están establecidas en el convenio colectivo de la empresa principal.

Muchas más enfermedades

'Las kellys han explicado a la ministra que el reconocimiento de enfermedades como la bursitis o el "codo del tenista" no es suficiente, ya que existen otras enfermedades que afectan a este colectivo como las músculoesqueleticas, las respiratorias y las alergias, por ejemplo, al uniforme o a los productos químicos en las manos. "Solo se han aprobado tres enfermedades cuando las más importantes son las hernias discales y eso no se ha aplicado", precisaron 'las kellys quienes avanzaron que si la ministra no cumple seguirán batallando: "Eramos invisibles y mira donde estamos", concluyó.