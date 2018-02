Más solicitudes que niños para adoptar

carmen Tapia | león

Entre los años 2009-2011 las peticiones para adoptar un menor sufren un cambio de tendencia con una brusca caída de las solicitudes. Doscientas familias están a la espera en León para ser padres adoptivos, pero cada vez hay menos niños para adoptar «porque nuestra política es apoyar a las familias biológicas que tienen una situación de dificultad social», explica el director general de Familia y Políticas Sociales de la Junta de Castilla y León, Pablo Rodríguez. La Consejería de Familia destinó el año pasado 190 millones de euros a distintos programas destinados a la exclusión social y dependencia y 52 millones sólo a políticas de infancia con apoyos a las corporaciones municipales. «El acogimiento, que es una familia puente, antes de que el niño sea adoptado por una familia, que no es la misma que lo acoge, tiene una duración provisional de dos años, que se puede ampliar a permanente si el niño o adolescente no es susceptible de adopción por su situación». Adopción y acogimiento llevan listas diferentes y no intercambiables.

Las solicitudes de adopción internacional han caído en picado en los últimos diez años. Los gobiernos de los países de origen también destinan recursos para las familias biológicas. «Los trámites burocráticos para adoptar un niño nacido en otro país se han endurecido y el coste, que ronda los 40.000 euros, lo hace inviable para muchas familias leonesas», asegura Pablo Rodríguez.

Las familias quieren niños sanos. En 2007 se entregaron en la Comunidad 34 menores, 9 de ellos en la provincia de León. Seis de los menores adoptados no tenían ninguna dificultad, 20 eran de riesgo por los antecedentes familiares, edad de los niños o grupos de hermanos, y 8 con necesidades especiales debido a discapacidades y problemas de comportamiento. «Las familias que adoptan a niños con necesidades especiales no esperan más de dos o tres meses», asegura Pablo Rodríguez.

De los 59 niños que están a la espera de ser adoptados en Castilla y León — 13 en León— 35 presentan características de riesgo y 24 tienen necesidades especiales. La mayoría de las familias solicitantes de adopción en Castilla y León se ofrecen para niños sin especial dificultad, por lo que resulta especialmente difícil encontrar familias para menores con características de riesgo y especiales. Los 35 menores de riesgo que esperan una adopción tienen antecedentes familiares, grupos de hermanos o son mayores de 8 años. Otros 24 están gravemente discapacitados.

Castilla y León tiene un servicio de búsqueda de orígenes desde el año 2008. Siete personas adoptadas de León lo han utilizado (55 en Castilla y León) para conocer a sus padres y madres biológicas y otros 65 familias (10 en León) han expresado por escrito su deseo de contactar con ellos si lo solicitan. Sólo se facilita el contacto si el adoptado lo solicita.

Adopciones internacionales

Las solicitudes para una adopción internacional son la que mayor caída sufren en diez años, de las 87 que se registraron en el año 2006 a las 4 del año 2017, según datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. En Castilla y León se presentaron 558 en 2006 y sólo 18 en 2017. De las 18 solicitudes, 2 se dirigen a Perú, 1 a China, 3 a India, 2 a Honduras, 2 a Bulgaria y 8 a Vietnan. El descenso en el número de solicitudes para una adopción internacional se debe a que los niños cada vez son mayores, de riesgo o con características especiales; priorización en la adopción nacional en el propio país; renovaciones periódicas de la documentación con sus correspondientes costes; incrementos económicos en la tramitación y mantenimiento de los expedientes; falta de países en los que poder tramitar por suspensiones o cierres; muchos expedientes tramitados y paralizados; incremento de requisitos a la familia y coyuntura económica. La mayoría de las solicitudes están dirigidas a países donde los trámites y el tiempo de espera es menor. Las cuatro solicitudes presentadas en 2017 en León están dirigidas a China (1), Bulgaria (2) y Vietnan (1). A León llegaron el año pasado 3 menores, dos niñas chinas de 2 años y un niño filipino de 4 años.

Países donde tramitar

Para los menores que no presentan ninguna circunstancia especial, se pueden presentar solicitudes a India (de 1 a 2 años de espera); Rusia (de 1,5 a 2 años de espera); República Checa (1 año de espera); Perú (2 años de espera); Bulgaria (de 1 a 2 años de espera), República Dominicana (4 años de espera); y Honduras (de 2 a 3 años de espera).

Los niños con necesidades especiales están en China (de 5 a 1 año de espera); Vietnan (de 9 meses a 1 año); Filipinas (no se ha tramitado ninguno); y Colombia— niños mayores de 6 años— (no se ha tramitado).