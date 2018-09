Los mayores de León hacen ejercicio por él

carmen tapia | texto

ramiro | fotografía

Más de 7.000 personas al año, en su mayoría por encima de los 65 años, se mantienen activos físicamente gracias a él, aunque ellos no lo sepan. Es el coordinador deportivo de gimnasia de adultos de mantenimiento, tenis, pádel y natación del Ayuntamiento de León. «El deporte, además de mantenerte activo, es salud y ayuda a socializar». Carlos Orejas se encarga de planificar las actividades deportivas para la gente mayor de León. Los objetivos de la gimnasia de mantenimiento, implantada desde hace décadas e impartida por monitores cualificados de una empresa externa, son el retraso de los efectos del envejecimiento, incorporar normas y hábitos de vida que contribuyan al bienestar general del adulto mayor, conocimiento y manejo de técnicas que permitan al bienestar general del adulto mayor, habilidades que ayudan a enfrentar adecuadamente el deterioro cognitivo y motor derivado del proceso natural del envejecimiento. «Motivar la práctica de la actividad física y regular como un elemento significativo en la prevención, fomento, desarrollo y rehabilitación de la salud». La matriculación para la esta temporada comienza el 24 de septiembre y termina el 2 de octubre y las clases se prolongan desde el 15 de octubre de 2018 al 31 de mayo de 2019. El precio para los empadronados es de 110 euros todo el año para los mejores de 65 años y para los no empadronados la cuota anual asciende a 165 euros. Hay descuentos para familias numerosas. Los mayores de 65 años pagan menos, 55 euros al año los empadronados y 82,50 los no empadronados.

«Hay mayores que llevan haciendo ejercicio en los pabellones municipales desde hace treinta años. Para ellos es una forma de vida». Sobre todo las mujeres «ellas socializan más, quizás por eso son más longevas que los hombres». Las mujeres representan el 80% de las personas que acuden durante el año a algunos de los diez pabellones municipales a realizar ejercicio físico.