Los médicos exigen a Sanidad un plan nacional contra las pseudociencias

Alarmados por los recientes casos de víctimas de pseudocienas y pseudoterapias, los colegios oficiales de médicos piden al ministerio de Sanidad que se pronuncien expresamente sobre este tipo de actividades engañosas, fraudulentas y contrarias a la ciencia y exigen la elaboración de un plan nacional contra ellas con independencia de quien las oferte: médicos, otros sanitarios, charlatanes o intrusos.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) reitera su más absoluto rechazo a estas prácticas, que son contrarias a la verdadera ciencia, la profesión médica y los valores de la medicina. La corporación profesional médica en su conjunto está al lado de las víctimas de las pseudoterapias y con sus familias, explica el organismo en una nota enviada a los medios de comunicación. Precisamente, el CGCOM creó en marxzo el Observatorio contra las pseudoenciecias, el intrusismo y las sectas sanitarias.

Un riesgo real

Los colegios oficiales de médicos insisten en los riesgos que conllevan las pseudoterapias porque en muchos casos los pacientes abandonan su tratamiento hospitalario o médico para ponerse en manos de charlatanes de la salud que ofrecen prácticas que no han demostrado valor curativo. Los efectos secundarios no solo se dan en la salud del paciente sino que recaen sobre la familia, que sufre daños económicos, sociales y morales. La nota del GGCOM no nombra niguna disciplina en concreto, pero, evidentemente, se refiere a las (mal llamadas) medicinas orientales, coreana, alternativas, cuánticas, naturistas, ortomoleculares y homeopáticas.

El CGCOM pide al departamento que dirige María Luisa Carcedo un pronunciamiento expreso e inmediato sobre un problema que afecta cada vez a más gente. Y extiende su petición a los responsables de Sanidad de todas las comunidades autónomas. Según el CGCOM la venta de productos, remedios o técnicas con supuestos efectos curativos constituyen un fraude y deben ser denunciados.

La contundente declaración de los colegios oficiales de médicos pretende evitar que vuelvan a ocurrir casos como el de la mujer de Hondarribia (Guipúzcoa) que falleció el verano pasado a los 55 años víctima de un cáncer de colon. Cristina Beraza abandonó la quimioterapia y decidió no saber nada de los médicos después de ponerse en manos de un (carísimo) naturista, que le dijo que el cáncer estaba solo en su imaginación.