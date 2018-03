Menos pero más capaces

carmen Tapia | león

El nacimiento de personas con síndrome de Down ha caído en España un 65% desde la aprobación de la Ley del Aborto y el desarrollo de las técnicas de detección precoz de discapacidades durante el embarazo. El gerente de Down España, Agustín Matía, cree que la introducción en el sistema sanitario de las pruebas de detección en sangre y de técnicas mínimamente invasivas para el síndrome de Down, que la Consejería de Sanidad de Castilla y León anuncia que pondrá en marcha dentro de un año, «hará desaparecer el nacimiento de personas con síndrome de Down». Las familias de León con hijos con síndrome de Down reconocen el dolor tras el primer impacto al recibir la noticia pero lo atribuyen a la falta de información y al desconocimiento que se tiene de un síndrome con el que nacen actualmente uno de cada 2.000 niños. «Hace treinta años nacían uno de cada 700», asegura el presidente de Down España. En el Día Internacional, que se celebra el 21 de marzo, las familias lamentan el «doble discurso» social «que por una parte defiende la dignidad de las personas con discapacidad como parte de los derechos humanos, y por otra toma todas las medidas necesarias para hacerla desaparecer y tiende a evitarla», explica Matía. «La decisión de abortar entra en el ámbito de la libertad individual de los padres y nosotros como asociación no tenemos una postura, pero hay una linea roja, como es el sesgo eugenésico (mejora de los rasgos hereditarios) que considera que el síndrome de Down es un error y una patología a erradicar. No se está jugando limpio».

Amidown León da servicio actualmente a 64 usuarios con discapacidad intelectual, de los que 49 tienen síndrome de Down. Siete tienen menos de cuatro años. Una de ellas es Laia, de 19 meses. Su madre, Tania Trinidad, supo que su hija tenía la presencia de una copia extra del cromosoma 21 tras su nacimiento. Ni el cribado prenatal ni la ecografía para medir el pliegue nucal detectaron la alteración cromosomática «Lloré mucho y ahora me arrepiento de haberlo hecho», asegura. «A mi cabeza venía la imagen de una mujer con síndrome de Down de 60 años que conocía y no quería que mi hija fuera así». Pero ahora se da cuenta de que su hija tendrá más oportunidades. La conciencia social, la estimulación y los programas para prepararlos para una vida independiente están pensados para darles herramientas para su desarrollo social y laboral. «Casi todos los niños que nacen con síndrome de Down ahora es porque sus padres no los esperan. Yo, de haberlo sabido, seguramente tampoco la hubiera tenido. Antes no sabía todo lo que pueden darte. Ahora me alegra, son la caña. Superado ese primer impacto lo que más me preocupa son los problemas de salud». Tania era concejala del Ayuntamiento de Villaquilambre cuando promovió una moción para que los campamentos infantiles dispongan de un monitor especial para niños con síndrome de Down. «Nos han dicho que se va a aprobar también en León y San Andrés». El impulso de las familias es el que facilita los cambios sociales pero se quejan de la ausencia de protocolos especiales para informarles de un síndrome que aterriza con gran impacto familiar.

Amidown León promueve con el Hospital de León la cercanía y la información. «Estamos en contacto con los pediatras para que informen a los padres de que existe la asociación y recurran a nosotros, explica Jesús María Sánchez, presidente de Amidow. «Queremos que nos avisen y poner a su disposición psicólogos y trabajadores sociales».

El presidente de Down España asegura que la primera noticia «rompe los esquemas y la expectativa que se tiene de los hijos. Creemos que esa información no se está abordando bien».

Peor lo tuvieron Pilar Rodríguez y Jesús Díaz. Hace 34 años, cuando nació su hija Laura, la imagen y el conocimiento que tenía la sociedad del síndrome les provocó un «impacto enorme. Nos pasamos toda la noche llorando». Lo peor llegó después con los problemas de salud, las terapias, la estimulación... «Aquí en León no había nada. Nos mandaron a Madrid. Cuando me dieron el alta en el Hospital de Ponferrada me dijeron que fuera por la calle con mi hija con la cabeza bien alta».

La educación inclusiva es uno de los problemas pendientes de resolución. Mónica Ramos, madre de Natalia, que ahora tiene 14 años, destaca la falta de recursos y la lucha para que las familias puedan elegir colegio para sus hijos. «Nos ponen muchos problemas. Faltan recursos», asegura. Natalia también fue una sorpresa para sus padres. «En los cribados durante el embarazo todo daba bien. Yo tenía 24 años. La ginecóloga incluso me dijo que tenía más posibilidades de que me tocara la lotería de que algo saliera mal». A esa misma ginecóloga le cambio la cara cuando asistía al parto. «Envolvieron a la niña en un trapo verde. Sólo pude verle un ojo, y se la llevaron». Sin embargo, Mónica recuerda que la noticia de que su hija tenía el síndrome de Down llegó con «serenidad». «Mi familia estaba peor. Todos lloraban. Recuerdo que yo bajaba en bata al bar a comprar tila para todos. Lo primero que pensé es si sería capaz de criar a mi niña, pero ya no había solución y decidí afrontar la vida sin miedo. El miedo empieza ahora. Natalia tiene trece años y a esta edad las chicas de su edad están en otra cosa. Ella no piensa en salir al Húmedo. Los intereses no son los mismos». Ante la respuesta de su madre Natalia reacciona y dice: «¡Si, es verdad lo que dice mi madre. En el colegio tengo muchos amigos (cita sus nombres), pero fuera del colegio no, aunque voy a todos los cumpleaños».

Ninguna de las familias que participan en este reportaje dicen pensar en el futuro. «Disfrutamos de lo que tenemos, de nuestros hijos, sin pensar el futuro».

Pero el futuro preocupa. Le preocupa a Rubén Arias Rodríguez, un joven de 28 años con síndrome de Down que no deja que su padre, Javier Aria, se explique por él. Javier también se queja de la falta de información inicial. «Te llevas un susto importante», recuerda. «Cuando tenía 4 años se creó la asociación en León. Yo fue socio fundador. Nuestra lucha era para conseguir la integración laboral y dar información a las familias. A nivel hospitalario ha cambiado muy poco. No existe un protocolo para la primera noticia. Empezamos a sobrevivir cuando tratas con otras familias».

Y el trato entre familias y los programas en la asociación hacen también compañeros de viaje. Rubén, que calla a su padre cada vez que quiere hablar por él, deja claro que su mayor satisfacción en la vida es llevar una vida independiente «pero con mis padres y mi novia, Andrea», una chica con síndrome de Down con la que sale desde hace cuatro años. «Pero tengo claro que mis padres, cuando sean mayores, me van a necesitar, y quiero compartir mi vida con ellos y que se sientan orgullosos». Su testimonio es como un grito de esperanza y sensatez. «Trabajo como administrativo en Plus Contacto», comienza su relato contundente y seguro de todas sus responsabilidades laborales.

«Rubén es más lento para algunas cosas, pero no hay nadie en el mundo que dé abrazos como los suyos», dice su padre. «Paso de las etiquetas», dice, «son personas, con sus limitaciones como los de cualquier otra persona».