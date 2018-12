Miles de corredores homenajean por toda España a Laura Luelmo

Miles de ciudadanos secundaron ayer las marchas convocadas por grupos de corredores en Huesca, Huelva, Madrid, Barcelona, Vitoria, San Sebastián, Zamora, Ceuta y Logroño con el objetivo de homenajear a Laura Luelmo así como para reclamar libertad y seguridad para las mujeres. Luelmo, de 26 años, llegó al Campillo el pasado 10 de diciembre después de que una compañera del instituto le ofreciera su casa para quedarse durante su estancia en la comarca. Solo dos días después desapareció y a los cinco días fue hallado su cuerpo. Al día siguiente fue detenido su vecino Bernardo Montoya, un hombre con antecedentes por asesinato que confesó ser el autor de su muerte y que desde la madrugada de ayer está en la prisión de Huelva, acusado de los presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y agresión sexual.

Una de las citas más multitudinarias, informa la agencia Efe, fue la organizada por el club Runners Nerva, que cubrió a pie la distancia entre el instituto Vázquez Díaz de Nerva (Huelva), donde estaba contratada Luelmo, y el lugar en el que se halló su cadáver. Los corredores llevaban dorsales con el número 0 y frases como "Ni una más, ni una menos" y "Camina por Laura”. También lucían el logotipo que la joven zamorana colgó en su perfil de Facebook el pasado 8-M, día internacional de la mujer.

Simultáneamente, otro grupo salió desde Zalamea la Real y ambos unieron en El Campillo. Allí, los aplausos dieron paso al grito de "¡justicia para Laura!”. Desde ese punto todos los participantes se desplazaron hasta el paraje Las Mimbreras, a una distancia de cuatro kilómetros.

El lema en la quedada de Huesca fue Correr sin miedo, no correr por miedo. Decenas de personas se concentraron en la plaza de Navarra y después recorrieron el centro de la ciudad. En Zaragoza, el acto de protesta se celebró la semana pasada.

Otras 200 personas en Barcelona corrieron ayer contra el miedo y la violencia machista, una iniciativa de Runners contra el miedo bajo el lema "Todos somos Laura", en la que se leyó un manifiesto en el que se reivindicó a necesidad de vivir en libertad y sin miedo.

Mientras, en Madrid, el parque de El Retiro fue el lugar elegido para que miles de personas hicieran un recorrido reivindicativo de unos cinco kilómetros. Los corredores solidarios, muchos de ellos con camisetas con lemas como "ni una menos" y "NO es NO", participaron en un minuto de silencio en homenaje a la profesora zamorana. "Vamos a correr o andar y a poner fuerza por Laura, no importan los ritmos ni las velocidades, sino estar todos juntos", animó el presentador Raúl Gómez, uno de los portavoces de la iniciativa.

En Euskadi, centenares de corredores, en su gran mayoría mujeres, recordaron en San Sebastián y Vitoria a la profesora asesinada y reivindicaron el derecho de las mujeres a correr libres y sin miedo a posibles agresiones machistas. "Queremos que este domingo sea especial", dijeron las promotoras de esta iniciativa en Vitoria. “Hoy corremos con el corazón y por una causa: ni una menos".



Por el parque del Ebro, en Logroño, corrieron unas cuatrocientas personas una distancia de unos 10 kilómetros. A la convocatoria de Locas que corren se sumaron personas de todas las edades, hombres y mujeres, aficionados a la bici y a andar, entre ellas, la alcaldesa de esa ciudad, Concepción Gamarra.

Otra quedada para correr se celebró en Zamora, que recordó además de a Laura, a Leticia Rosino -asesinada en Castrogonzalo (Zamora)-, ambas asesinadas cuando hacían deporte.

En Ceuta, la iniciativa promovida por la Plataforma Feminista de Ceuta unió a un centenar de personas, la mayoría mujeres, que caminaron desde el Ayuntamiento hasta el parque de San Amaro.