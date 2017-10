Contra los mitos de la regla

dori ayllón | madrid

«La regla es un sangrado del que la mujer puede prescindir sin que afecte a su salud». El doctor José Vicente Navarro repite esta frase como un mantra, pero pocas veces le escuchan. Las creencias populares arrinconan las certezas científicas. Así, siete de cada diez mujeres consultadas por la Sociedad Española de Contracepción (SEC) creen que la menstruación es un proceso de desintoxicación necesario. Incluso más de la mitad de las encuestadas no comparte la afirmación de que se pueda prescindir del sangrado de la regla sin ver afectada la salud. La encuesta constata las consecuencias habituales de la menstruación: cambios en el estado de ánimo y en el desarrollo de su vida cotidiana. Sobre todo les afecta en el descanso, en el estudio y en sus actividades de ocio. Sólo dos de cada diez afirma que en esos días también se ven influenciadas sus relaciones sociales. A pesar de las molestias que acarrea, la investigación revela que siete de cada diez no haría nada para dejar de tenerla. El estudio aclara que las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales tienen mejor calidad de vida que las mujeres que no los utilizan o sólo emplean el preservativo. Pero González insiste en que no hay que desvalorar este último método. «El preservativo es esencial para no tener enfermedades de transmisión sexual y no hay que dejar de utilizarlo, pero habría que combinarlo con métodos anticonceptivos hormonales».