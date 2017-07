Muertes en silencio

gonzález gonzález | león

Los primeros en apreciar la ausencia son los vecinos, que dejan de toparse en el descansillo, en el ascensor o en el rellano con su vecino. El buzón comienza a llenarse de cartas y publicidad. En algunos casos alguien de olfato sensible llega a reconocer un hedor en el interior del edificio achacándolo a los bajantes. Suelen pasar días, incluso semanas hasta que alguien se acerca a llamar a la puerta, una llamada que nunca será contestada. Con suerte algún amigo o familiar se acerca preocupado al domicilio y es quien da el aviso a las autoridades temiéndose lo peor. Es entonces cuando llegan los bomberos para abrir la puerta y encuentran el cadaver. Maria Luisa García-Lorenzana apareció muerta en Ordoño II el mes de diciembre de 2012 y se estimó que llevaba muerta seis meses.

Hasta setenta y cinco puertas ha tenido que abrir el cuerpo de bomberos de León en lo que va de 2017. No todos los casos de estas emergencias albergaban un fallecido en el edificio, pero la ciudad despide cada año a una media de 45 personas que murieron solas en sus casas. En 2014 los leoneses que vivían solos llegaban a la cifra de 42.000, número que ha crecido a causa del envejecimiento de la población —Castilla y León es tercera en la lista de comunidades más envejecidas del país—. Según datos de la Concejalía de Bienestar Social en León el 68% de las personas que reciben asistencia a domicilio superan los ochenta años y el 23% han cumplido los sesenta y cinco. La mayoría de estos casos, el 79%, son mujeres. Sin embargo estas situaciones varían según el barrio de la ciudad: el Egido se encuentra a la cabeza de demandantes de ayudas domiciliarias. Le siguen Mariano Andrés, El Crucero y La Palomera.

NO ESTÁN SOLOS

El Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha el Teléfono de la Esperanza (987 876 006), que nace con el con el objetivo de controlar este tipo de casos y que puedan tener relaciones con el mundo exterior. «Muchos de ellos están solos en sus casas pero tampoco se relacionan con nadie fuera de ella. Lo que pretendemos es que hagan otras actividades, que salgan de sus hogares para no sentirse sólos y que ante cualquier situación de desamparo contacten con los profesionales del Teléfono de la esperanza», asegura Aurora Baza Rodríguez, concejala de Familia y Servicios Sociales del consistorio leonés. «Hemos enviado cartas a todos los mayores del municipio ofreciéndoles el servicio». De este modo el Ayuntamiento demuestra a sus mayores que no están solos y que pueden continuar viviendo con ilusión. «Ahora mismo se está trabajando con más de cien personas que necesitan un seguimiento muy exhaustivo y hay que estar muy encima de ellos» concluye la concejala municipal.

alternativas

Asociaciones como Cáritas o Cruz Roja también han puesto en marcha servicios para atender a estas personas. Cruz Roja lleva veinticinco años prestando su programa de teleasistencia domiciliaria: hacen llamadas de seguimiento a los usuarios, les recuerdan las citas con el médico, les hacen compañía, etc. Asisten actualmente a 3866 usuarios en León. Además están involucrados en nuevos proyectos basados en las nuevas tecnologías y que permiten, por ejemplo, tener a las personas mayores geolocalizadas a través de su teléfono móvil para socorrerlos si lo necesitan. Igualmente Cruz Roja ofrece un servicio de ayuda a domicilio complementaria que socorre a un total de 1.595 leoneses. Además este año 2017 ha puesto en marcha dos nuevos proyectos: Información y capacitación de cuidadores no profesionales y Buen Trato a Personas Mayores: Promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato. Desde Cáritas parroquial prestan además su programa Caminando Juntos de acompañamiento de personas mayores pero en residencias de ancianos, no en los domicilios.