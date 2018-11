La mujer que pone voz a los inmigrantes

vanessa araujo| villablino

El idioma es la primera dificultad con la que se encuentran los inmigrante cuando llegan a otros países. La holandesa vecina de Laciana, Mila Feijóo, conoce bien las dificultades para hacerse entender ante la mirada atenta de un grupo de personas en un país desconocido. Feijóo es intérprete de inmigrantes.

Esta mujer trabaja, principalmente, con inmigrantes venidos de África y está especializada en mujeres víctimas de maltrato. Habla perfectamente holandés, francés e inglés. «Si para todos ellos el idioma es una gran dificultad, para estas mujeres todavía más». Considera que las mujeres maltratadas se sienten angustiadas por la situación que han vivido y tienen miedo tanto por ellas como por sus hijos. «Tienen que recomponerse ellas y sus niños».

Según Feijóo, uno de los mayores inconvenientes con los que se encuentran los inmigrantes es el desamparo frente al idioma. En la Comisaría tienen derecho a un traductor para poner una denuncia o, si son detenidos, para explicarles los motivos y las consecuencias de esa detención, así como el día de la vista ante el juez, lo que supone dos días. Durante el proceso de búsqueda del abogado de oficio que se les asigna no está contemplada la posibilidad de un traductor. «Muchas veces estas personas llegan al juicio sin saber que les van a preguntar».

Mila Feijóo pone el acento en la mujer inmigrante que además ha sufrido maltrato y que no sabe como defenderse en el juicio ya que no ha tenido la oportunidad de poder hablar con el abogado antes de la vista y contarle lo que ha vivido. Si tiene hijos menores, los niños no tendrán un traductor hasta el mismo día del juicio. «Es importante decirles durante todo el proceso que están bien, que se sale adelante y que no tengan miedo», destaca.

Entre las soluciones que esta traductora propone para evitar los conflictos es mantener dos o tres entrevistas con los abogados ante la presencia de un traductor. «Hay cosas muy importantes que tratar en un proceso legal y más si hablamos de mujeres indefensas con mucho miedo», remarca.

Ante esta situación se encuentran dos perfiles de personas. Uno es el de los inmigrantes que llegan en pateras a España y otro el de las mujeres inmigrantes casadas, con hijos, y que viven en España durante años y son víctimas de violencia de género. «A este perfil de personas se le nota la inseguridad, lo mismo que ocurre con los niños».

Con la sensibilidad y la humanidad que le caracteriza a Mila Feijóo y que estas personas necesitan en un momento difícil, cuenta como viven situaciones dolorosas. Considera que es muy importante poner voz y atender a estas personas que se ven delante de la justicia española sin hablar el idioma. «El proceso judicial es largo desde que se les asigna un abogado hasta que se celebra el juicio».

Entre los casos que más le ha impactado señala dos por encima de todos. El de una mujer maltratada con hijos, que había vivido en España, y con experiencias traumáticas sufridas por los niños. Los pequeños tuvieron que declarar ante el juez. «Actué de intérprete y cuando terminó el juicio los pequeños me daban las gracias por estar ahí con ellos». Una situación especialmente difícil fue ver la indefensión de los niños y el miedo con el que vivieron la situación dentro de los juzgados.

Pero hubo un segundo caso más impactante aún para esta abogada. Fue el de una joven que llegó a España engañada y se encontró en este país sin conocer el idioma y sin apoyos. «Lloraba desesperadamente, no sabia lo que iba a pasar y era muy joven, tan sólo 17 años». Un caso que por desgracia no es el único. Las pateras llegan llenas de vidas que buscan un sueño y se encuentran con dificultades. «Les han vendido la panacea de una vida mejor en Europa y, por desgracia, eso no suele ser así»

Además de no conocer el idioma, Mila Feijóo señala que las personas migrantes tienen otra dificultad añadida. Llegan sin dinero. No tienen recursos para hacer frente a ningún gasto y mucho menos afrontar un proceso judicial. «No pueden pagar ningún traductor y por lo tanto no sabrán nunca que pasa hasta el día del juicio» matizó. Es como vivir a ciegas en un país extraño, sin dinero, sin apoyos familiares y con la incertidumbre de un futuro incierto para ellos y sus hijos. Al no tener una estabilidad económica tampoco pueden regresar a su país. «Hay personas que llegan al España con el dinero proporcionado por sus familiares, que les han dado todo sus recursos para que puedan afrontar el viaje».

Esta traductora tiene claro que la solución para tranquilizar a personas que se encuentran desorientadas en otro país, es ofrecerles una persona que hable su mismo idioma, al igual que tienen derecho al abogado de oficio que les asignen. No duda en pedir a las administraciones competentes y a las asociaciones y otros organismos que puedan movilizar voluntades «y de esta forma atender a estas personas inmigrantes de una forma adecuada a nivel lingüístico durante todo el proceso».

Una manera de apoyar a los inmigrantes, y especialmente a las mujeres maltratadas que se encuentran en una situación muy delicada, es a través del lenguaje. «Hablar el mismo idioma transmite conocimientos y ayuda a tranquilizar, relajar y dar luz a situaciones desesperadas».