En los museos sin límites

cristina fanjul | león

Siete museos con especifidades distintas, siete proyectos divergentes, siete visiones que buscan que todos cuantos se acercan a ellos puedan ‘ver’ a pesar de la diversidad funcional. Este es el reto que el Musac y otros seis centros europeos se han propuesto en un plazo de tiempo que no podrá ir más allá de 2019. «Llevamos un año trabajando con el fin de aprender de las características de cada uno», detalla Manuel Olveira, director del Museo de Arte Contemporáneo de León, para referirse al proyecto Tandem (Tools and new approaches for people with disabilities exploring museums —herramientas y nuevos enfoques para personas con discapacidad que exploran los museos—), que cuenta con el apoyo del programa europeo Erasmus y está destinado a la cooperación y el aprendizaje mutuo en el ámbito de los programas de atención a la diversidad. La primera de las reuniones tuvo lugar en Noruega el pasado mes de marzo y Musac lo pone en marcha con una serie de visitas guiadas gratuitas y accesibles para personas sordas los primeros viernes de cada mes. La primera de estas experiencias se desarrolla el viernes, a las 19.00 horas, en las exposiciones Constelaciones. Poesía experimental en España (1963-2106) y Amable Arias. El teorema de la anamnesis. El centro leonés colabora con Asfas en esta iniciativa, destinada a público con y sin discapacidad auditiva. Los recorridos serán realizados en lenguaje hablado y signado simultáneamente por una educadora y una intérprete de lengua de signos.

Una de las fortalezas es que este programa no se limita a centros de corte específicamente artístico, sino que engloba a museos que priman la literatura, la historia o la música. «No nos ceñiremos al arte, ni al arte contemporáneo, sino que incluiremos todo, con el fin de llegar al mayor número de colectivos», subraya Olveira, que precisa que en principio la iniciativa se centrará en personas con movilidad reducida, con problemas cognitivos, de salud mental, auditivo y visual. En este sentido, se desarrollarán programas que van desde la literatura a las artes escénicas pasando por la música y, por supuesto, el arte.

El plan, con un presupuesto de 156.525 euros, está coordinado por la organización artístico-educativa belga Mu-zee-um.

Los centros participantes ya tienen experiencia previa en el desarrollo de programas de las características citadas a través de sus departamentos de Educación y Acción Social. Los integrantes junto al Musac de este grupo son el Museene i Sør-Trøndelag AS (Noruega); Istituto per i beni artistici culturali e natural della Regione Emilia Romagna (Italia); Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal), Eesti Meremuuseum (Estonia); Stiftung Berliner Mauer-Gedenkstätte Berliner Mauer y Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde (Alemania). Se trata, por lo tanto, de un programa en el que prima la diversidad, diversidad temática y de puntos de vista. Y es que los participantes tienen intereses, enfoques y objetivos dispares, que van desde el estudio de la historia y la ciencia del mar hasta el análisis de las causas y consecuencias que provocó la separación del pueblo alemán y, por ende, del europeo, durante la Guerra Fría, la investigación del arte clásico o la investigación de la perspectiva contemporánea en la creación.

Durante los tres años de duración del proyecto (2017-2019) las diferentes instituciones se reunirán periódicamente para compartir sus proyectos educativos y concebir nuevos proyectos dirigidos a personas con diversidad funcional. Además, en el marco del programa se desarrollarán también proyectos específicos en cada institución. Manuel Olveira sostiene que en el caso del Musac, la experiencia se materializará en una gran exposición cuyas líneas maestras aún se están planificando. «Tenemos la próxima reunión en el mes de mayo en la fundación Gulbenkian», precisa.

El proyecto Erasmus + persigue el fomento de la cooperación transnacional para la innovación y el intercambio de buenas prácticas entre diferentes tipos de organizaciones europeas del ámbito educativo, formativo y de atención a los jóvenes.

Desde la perspectiva del proyecto Tandem, las necesidades educativas especiales en museos representan una oportunidad para trabajar de manera creativa en busca del apoyo a los valores democráticos que deben sostener la diversidad de la sociedad europea. El proyecto contribuirá a comprender las formas de inclusión en la educación y a ayudar en el desarrollo de metodologías para tratar de forma creativa a diversos grupos, con y sin discapacidad, a través del desarrollo de programas, métodos interactivos y en el ámbito de las nuevas tecnologías.

Así, ha que recordar que el Musac, a través de su Departamento de Educación y Acción Cultural, ha desarrollado desde su inauguración en 2005 diferentes proyectos de largo recorrido con personas con diversidad funcional, entre los cuales cabe destacar Rara Troup, un grupo de trabajo en torno a la salud mental que utiliza la creación audiovisual desde la autorepresentación (2012-en curso); el proyecto Shapereader del artista Ilan Manouach, concebido para acercar el lenguaje del cómic a personas con discapacidad visual (2016); o el proyecto Los miércoles en el museo, desarrollado en colaboración con Asprona León, entre otros.

«La finalidad es que el público que se acerque a cualquier museo pueda disfrutar en igualdad de condiciones. Se trata de crear museos inclusivos», explica Olveira.