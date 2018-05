La música salvó de la timidez a un científico brillante

carmen tapia | texto

marciano pérez | fotografía

«La música me ha ayudado a vencer mis miedos. Yo era un niño introvertido». Néstor Prieto Domínguez (Villademor) es, a sus 26 años, un científico «intelectualmente brillante, pero extremadamente tímido», como lo define el director del Ibiomed, José Luis Mauriz. Segundo mejor expediente académico de la promoción de Biotecnología de la Universidad de León del año 2013, con un 8,69 de nota media, fue premio extraordinario al mejor expediente de Máster en Ciencias Biomédicas. En su investigación de doctorado busca nuevas terapias para luchar contra el cáncer de hígado y acaba de regresar de una estancia científica de tres meses en Estados Unidos. «Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de la música», reconoce.

Sus padres fueron los primeros en detectar que la timidez y los miedos de su hijo le impedían relacionarse con normalidad con el resto de sus compañeros y apostaron a caballo ganador. Lo matricularon en la Escuela de Música de Cacabelos, lugar en el que vivió los primeros años de su vida tras el traslado de su padre, químico de profesión. «La ciencia siempre ha estado en mi casa», puntualiza.

A los seis años comenzó sus estudios de piano para continuar más tarde el aprendizaje de fagot en el Conservatorio de Ponferrada, formación que terminó en el de León. «No es un instrumento muy conocido y suelo recurrir a él para improvisar y relajarme. Estoy muy contento. El fagot me ha dado mucha expresividad y seguridad en mí mismo». Desde hace diez años pertenece a la banda de música de Veguellina de Órbigo, ‘Sones de Órbigo’. «Estar en esta banda me ha ayudado mucho. La relación con ellos me ha ayudado a ser más sociable y vencer mi introversión. Todo por tocar un instrumento musical». Dedica todo su tiempo a la música y a la investigación. Pertenece a la banda y la orquesta de Juventudes Musicales, a los que dedica todo el tiempo que le deja libre la investigación. «Pienso seguir en la investigación y mantener la música como hobby. Mi círculo de amigos más cercano está con la música, no compiten tanto como en la investigación».