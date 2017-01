La NASA capta la imagen de la 'Estrella de la Muerte' de Saturno

'Cassini', la nave espacial de la NASA, ha captado la imagen más clara de Mimas, la luna de Saturno, que guarda un gran parecido con la mítica estación espacial de combate de 'Star Wars' la 'Estrella de la Muerte'. Al menos así es como ya se la conoce en las redes sociales



El cráter que se observa en un costado superior es 'Herschel', llamado así por el astrónomo William Herschel, descubridor de dicha luna. El cráter tiene 86 millas de ancho (139 kilómetros), casi un tercio del diámetro de Mimas (246 millas o 396 kilómetros). El pico de Herschel es casi tan alto como el Everest.

La imagen publicada por la NASA fue obtenida a una distancia de aproximadamente 185.000 kilómetros de Mimas. Y se tomó el pasado 22 de octubre, aunque la NASA la ha difundido esta semana.

Herschel Crater on Saturn's moon Mimas (yes, it's a moon). Herschel's central peak is nearly as tall as Mt. Everest https://t.co/CqTSjIHYt9 pic.twitter.com/fIPFNdVAo0