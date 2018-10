«No es justo que para defender los derechos tengamos que agruparnos»

Carmen Tapia | león

El presidente de Aspace (Atención a la Parálisis Cerebral y afines), Evaristo Menéndez, aprovechó ayer las jornadas para la divulgación social organizadas por el Club de Prensa del Diario de León para exigir a la administración que asuma su responsabilidad con las necesidades de las personas con discapacidad y no deje en manos de las familias el peso de la gestión y toda la atención. «Atendemos a 105 personas y tenemos 97 trabajadores. Las asociaciones hemos perdido el carácter reivindicativo para dedicarnos a la prestación de servicios. Somos padres y madres con hijos con parálisis cerebral y tenemos que gestionar una asociación que vive de subvenciones y convenios, papeles y más papeles para administrar los 1,8 millones de euros que tenemos de presupuesto —1,5 de financiación pública—. Ni el peor de mis sueños pensé todo el peso que eso significa». Evaristo Menéndez exigió a la administración que asuma su responsabilidad con las personas con discapacidad. «Por mucha voluntad que tengamos nuestra capacidad no es la adecuada. Es un esfuerzo y un sacrificio no reconocido. No es justo que para defender los derechos de las personas con discapacidad tengamos que agruparnos».

Menéndez también abrió el debate de la sexualidad. «Pensamos que con nuestros servicios damos calidad de vida, pero aunque el cuerpo de las personas con parálisis cerebral no responda, tienen las mismas necesidades fisiológicas que todo el mundo».

El presidente de Aspace espera que la figura del asistente personal, que reconoce la Ley de Dependencia, «que está constando implantarse» ayuden a los usuarios a llevar una vida independiente colocando sus necesidades en el centro de la asistencia. «No decimos que la administración no ayude, lo que pasa es que no llega a todas las necesidades. Tenemos una asignatura pendiente con sus necesidades reales».