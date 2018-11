«No soy mujer ni hombre»

La intersexualidad es un fenómeno en el que la persona no cumple con los patrones sexuales de hombre/mujer. El activismo rechaza las operaciones y la hormonación forzada para asignar sexo.

ana gaitero | león

Son intersexuales todas aquellas personas que «se salen de un cuerpo normativamente femenino o masculino», aclara Mireia Martí. Nació en Valencia hace 22 años con genitales aparentemente femeninos. Pero cuando llegó a la pubertad empezaron a aparecer los signos de su intersexualidad. «No me bajaba la regla, no me crecían los pechos y tampoco vello. Me diagnosticaron disgenesia gonadal», relata.

Sus genitales no se desarrollaban como era normal en una niña que empieza a ser mujer. Debido a una alteración genética coexisten en una misma persona dos o más poblaciones de células con distinto genotipo (dos o más líneas celulares), originadas a partir de un mismo cigoto.Es lo que se denomina mosaicismo.

Esto da lugar a que a muchas personas las operen en la infancia «de forma indebida y no consentida», explica Martí. Aunque no es su caso — «me extirparon los ovarios porque había una indicación de salud»— acaba de dar el salto al activismo para poner voz y visibilizar las intersexualidades como parte de realidades sexuales que han exisido siempre pero han estado ocultas y se han tratado de adecuar a la norma sexual binaria de hombre o mujer.

Ella lo tiene claro. «No soy mujer, ni tampoco hombre. No hay solo hombres o mujeres. Hay muchos intersexos que tienen que ver con hormonas, genitales y gónadas», añade. Aunque el ocultismo que hay en torno a la intersexualidad dentro de las familias, e incluso médicamente, hace difícil que se pueda estimar el número de personas afectadas, «se estima que cada año nacen unas 220 a 250 personas intersexuales».

«No existen solo dos sexos, azul o rosa, a nivel biológico es mentira» la clasificación normativa, subraya. «La intersexualidad no tiene que ver con la orientación sexual ni con la identidad de género», asegura.

Desde el activismo se reivindica que «se prohiban las operaciones quirúrgicas y tratamientos no consentidos para normalizar unos genitales, que derivan en esterilizaciones forzadas y pérdida de sensación sexual», añade. En la mayoría de los casos, apostilla, estas intervenciones se realizan «por razones estéticas». Se opera a niñas con vaginas pequeñas o se indican tratamientos hormonales para marcar un sexo determinado. En su caso, Mireia señala que en su familia se actuó inicialmente con «secretismo y cautela porque pensaban que la gente no lo iba a entender, pero estuve informada en todo momento», asegura.

En cambio, «conozco personas intersexuales que fueron operadas de pequeñas y se enteraron de ello al hacerse mayores». Hoy explicará los conceptos y su caso en las I Jornadas Formativas de la Asociación Awen LGTBI+ que se celebran a partir de las 10 de la mañana en el centro cívico León Oeste de León. Mireia Martí es la primera ponente en intervenir en este programa.

En las jornadas también se visibilizará la asexualidad. La Comunidad Asexual de España ( ACEs) explicará que son personas que carecen de atracción sexual por otras personas. «No son enfermedades, sino expresiones de la diversidad humana».

Por la tarde, el antropólogo Ignacio Elpidio hablará desde de un punto de vista crítica de la mercantilización de la diversidad, sobre todo en el terreno del turismo y ciertos productos de consumo como las bebidas alcohólicas.

A partir de las 18.15 está prevista una mesa redonda con Adavas y la Policía Nacional acerca de los delitos de odio contra la libertad sexual y de género. «La incidencia de estos delitos cada vez es mayor, por lo que es importante saber identificarlos, denunciarlos y acompañar a las víctimas en caso de tener que enfrentarse a la situación», explica Awen LGTBI+.

El domingo, a partir de las 10 de la mañana se reanuda la formación con las charlas sobre prevención y conocimiento de las infecciones de transmisión sexual con más incidencia, cómo identificarlas y dónde recibir ayuda médica. Como colofón, a partir de las 11.45, Ana María Ayuso, activista en Chrysallis y madre de una niña trans, impartirá una charla sobre el acompañamiento positivo a personas trans a partir de la experiencia que ha vivido con su hija y la asociación. Las jornadas son abiertas al público en general y se realizan en colaboración con el Ayuntamiento de León.