El nuevo reparto del IRPF amenaza a las oenegés de León

cristina fanjul | león

El nuevo modelo de reparto del IRPF pactado entre el ministerio y las Comunidades Autónomas podría tener un impacto que la gerente de Cáritas León, María Jesús Álvarez Vivancos, califica de «preocupante». Y es que a partir de 2018 el 80% de lo que las oenegés reciban en función de lo recaudado a través de la casilla del impuesto sobre la renta será gestionado por las comunidades autónomas según lo que paguen sus habitantes, si bien aún se desconoce de qué manera se gestionará esta modificación. Es decir, el comienzo del fin de la solidaridad interterritorial afectará de manera casi inmediata a los ciudadanos con mayores urgencias sociales y a los colectivos más desfavorecidos puesto que lo que las subvenciones que recibirá el Tercer Sector dependerán de lo que recaude cada comunidad autónoma. «Aún no podemos medir cuál será el impacto, porque también dependerá de cómo reparta los fondos la Junta, pero las consecuencias serán graves», destaca Álvarez Vivancos, que precisa que el descenso de ingresos por esta vía ya se ha notado en un año. Mientras que en 2016 Cáritas León recibió por este concepto 130.000 euros, en 2017 percibió 80.000. Es decir, el cambio ha generado un descenso del 38%. «El problema que tenemos es que no sabemos qué pasará en 2018. La magnitud del cambio será grande, pero desconocida», destaca la gerente. Como ejemplo, y según los datos de la Junta, las subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF financiaron 353 proyectos de 118 entidades que trabajan con personas en riesgo de exclusión, afectadas por el VIH, reclusos o enfermos mentales. La propia consejera aseguraba hace poco más de un mes desconocer con qué criterios se negociará para el reparto de subvenciones a partir del próximo año.

Remanente de Cáritas

Cáritas León tuvo este año un remanente de casi 300.000 euros, 272.209 euros en total. Percibió unos ingresos de 1.795.326 euros e invirtió 1.523.127. María Jesús Álvarez Vivancos asegura que en la actualidad, la fundación de la Iglesia tiene un saldo cercano al millón de euros, si bien asegura que esta provisión resulta necesaria por cuanto que el futuro resulta cada día más incierto, tanto por el hecho de que la crisis no ha pasado para los beneficiarios de la ayuda social, como por el descenso en los ingresos. «El gasto se ha incrementado en un 66% en cinco años y los proyectos que realizamos cada vez tienen mayor envergadura», lamenta la gerente, que destaca además la necesidad de contar con un fondo de devolución de subvenciones para hacer frente a la posibilidad de que un proyecto subvencionado no se realice como establece la normativa. «No suele pasar, pero hay que contar con ello, igual que con la disminución de las subvenciones de instituciones como el Fondo Social Europeo que, en palabras de Álvarez Vivancos, se ha quedado en «algo residual». «Antes aportaba el 80% de cada proyecto y ahora tan sólo el 50%», precisa. Asimismo, en Cáritas son conscientes de que el volumen de donativos privados que han recibido en estos años no se volverá a repetir. Y es que sólo en donativos y herencias, la oenegé ingresó el año pasado más de 700.000 euros. «La Junta ha mantenido las ayudas, que este año ascendieron a casi 270.000 euros», destaca Vivancos.

Por otro lado, la responsable de Cáritas subraya que la oenegé se ha visto en la necesidad de cambiar la dirección de sus proyectos a causa de las nuevas necesidades sociales. Y es que si hace años la suya era una función puramente asistencial, en la actualidad y debido a los nuevos rostros de la crisis, el grueso de las ayudas se lo lleva la vivienda y los programas contra el paro. Así, el presupuesto para promover el empleo se ha incrementado en un 80%. Vivancos se siente especialmente satisfecha de la línea de acción a nivel forestal y agrícola en virtud de la cual —y gracias a su colaboración con la empresa Ecoperia— este año han conseguido trabajo cuatro personas. Y es que la crisis en León ha dejado fuera de cualquier posibilidad de empleo y sueldo digno a 2.704 personas y el 17% de los leoneses vive en riesgo de pobreza.