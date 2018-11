Ocho de cada diez mujeres salen del parto con cortes

carmen tapia | león

Ocho de cada diez mujeres que dan a luz en el Hospital de León salen con alguna herida de parto por una episiotomía o una cesárea. Una encuesta de satisfacción realizada en el paritorio del Hospital de León a 389 mujeres entre los meses de febrero de 2017 a septiembre de 2018 revela que al 57% de las madres se les practicó una episiotomía (incisión que se practica en el periné de la mujer partiendo de la comisura posterior de la vulva hacia el ano, con el fin de evitar un desgarro de los tejidos durante el parto y facilitar la expulsión de la criatura), y otras 21% necesitaron una cesárea. El resultado de la encuesta concluye que el 89% de las embarazadas atendidas en Complejo Asistencial de León (Caule) durante todo el proceso desde que llegan a Urgencias hasta que dan a luz están satisfechas o muy satisfechas con la asistencia recibida. Sin embargo, la Asociación El Parto es Nuestro pone el acento en el alto porcentaje de intervención en el parto en los paritorios de León, muy por encima de los recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En concreto, el 57% de las episiotomías realizadas durante el parto cuadruplican al 15% recomendado por la OMS. Y aunque el número de cesáreas está en el 21%, 3,6% menos que la media nacional que está en el 24,6%, la OMS aconseja no superar el 15%.

La encuesta refleja que el 27% de los partos de la muestra fueron inducidos, más del doble de los que recomienda la OMS que aconseja que no pasen del 10%. «Estos datos no son solo números, son mujeres las que los sufren. Esas cifras reflejan que el 84% de las mujeres salen rajadas en la vagina o en el abdomen. 327 mujeres de las 389 encuestadas no han salido ilesas de sus partos. Sólo se han librado 62 mujeres. Esos datos son vergonzosos pero el Hospital sigue sin cambiar sus protocolos obsoletos», asegura la leonesa Beatriz Aller, presidenta nacional e internacional de El Parto es Nuestro.

«Me rompieron la bolsa»

María José Pérez tiene 34 años y dio a luz a su primer hijo en junio. Por la Asociación El Parto es Nuestro conoció la posibilidad de redactar un Plan de Parto, un documento en el que las madres expresan por escrito su voluntad para un parto natural menos intervencionista y no sujeto al protocolo hospitalario en el paritorio. Cada vez hay más mujeres que llevar al Hospital un escrito impulsado por el movimiento ‘Por un parto respetado’, una iniciativa que comenzó para generar un cambio en la atención y los protocolos en el Hospital de León.

El parto respetado defiende la fisiología del parto y no hacer nada que vaya en contra de la misma, respetar los deseos y necesidades de la mujer y los derechos del bebé, principalmente a estar en contacto con su madre desde el primer momento y poder disfrutar de la lactancia materna sin interferencias. «El Hospital de León tiene unos protocolos obsoletos con un intrusismo tremendo lejos de lo que recomienda la OMS y el Ministerio de Sanidad», asegura Beatriz Aller.

María José Pérez llegó al Hospital para dar a luz con su Plan de Parto redactado. «No quería que me hicieran nada sin mi autorización. Quería tomar parte de las decisiones». Rechazó la epidural. Su pareja permaneció con ella durante todo el proceso. «La dilatación se alargaba. Entonces llegó una comadrona con cara seria y me dijo que por ella me rompía la bolsa de líquido amniótico. Le dije que no. Recuerdo que eran las 4,30 horas de la mañana y volvió la misma comadrona. Yo estaba sentada en la taza del váter, que era lo que me aliviaba el dolor. Me dijo que me tumbara en la cama que tenía que valorar cómo iba todo. Entonces me tumbé, introdujo su mano y sin preguntar ni decir nada me rompió la bolsa. Me sentí humillada. Mi pareja se quedó blanca y se mareó. Ella me dijo algo y yo le volví la cara. Me negué a responderle. Me hundí psicológicamente. Les había dicho que no me hicieran nada sin consultarme y ya no confiaba en nadie. No volvió más. La siguiente visita la hizo otra matrona. En esta ocasión sí me explicó bien todo. El niño venía girado. Me dijeron que tenía que valorarlo una ginecóloga. Se portó muy bien y me propuso darme un pequeño corte, una episiotomía, para evitar un desgarro. Le dije que prefería el desgarro, pero todo salió bien. Ni me hicieron la episiotomía ni me desgarré. Todavía sigo sin entender por qué aquella matrona hizo eso. Seguro que consideró que era mejor para el bebé y para mí, pero me engañó».

El último informe European perinatal Health Report publicado recientemente, señala a España e Irlanda como los dos países europeos con mayor de nacimientos con ayudas instrumentales, con un 15,1%. La encuesta realizada en el Hospital de León evidencia que el número de partos instrumentales asciende a 10%, un 4% más que la media de España, que ya está por encima de Europa.

«La utilización de instrumentos, medicamentos e intervenciones como la episiotomía o el número elevado de cesáreas con una agresión más a las mujeres», insiste Aller.

Medicalizados

La Organización Mundial de la Salud publicó en febrero sus nuevas recomendaciones para la atención a mujeres embarazadas sanas, con el objetivo de «reducir las intervenciones médicas innecesarias» y ofrecer a las madres un mayor poder de decisión sobre el proceso». Según la subdirectora General de la OMS para Familia, Mujeres, Niños y Adolescentes, Princess Nothemba Simelela, a pesar de que la mayoría de los partos de bajo riesgo se desarrollan sin incidentes, se está produciendo una «creciente medicalización» que «está socavando la capacidad de una mujer para dar a luz e impactando negativamente en su experiencia». Varias investigaciones publicadas en la revista The Lancet se hacen eco del crecimiento del número bebés nacidos por cesárea a nivel mundial, que casi se ha duplicado entre los años 2000 y 2015, pasando del 12 al 21% de todos los nacimientos.

El informe European perinatal Health Report también señala a España como uno de los países europeos con más nacimientos múltiples, asociados a más riesgo de parto prematuro, mortalidad y morbilidad perinatal. En España, Irlanda, Alemania, Eslovenia y Chipre representan el 19 por mil de los nacimientos, mientras que la media de los países europeos está en el 16,7 por mil.

El estudio sitúa en el 27% el número de nacimientos por cesárea en Europa, el 24,6% en España y el 18% —los que menos——en Islandia, Finlandia, Noruega y Países Bajos.

La utilización de instrumentos en el parto está en el 7,2% de media en Europa pero por encima del 12% están Francia, Escocia, Inglaterra, Reino Unido, España e Irlanda.

El bajo peso de los bebés al nacer también es un factor de riesgo. El 8% de los recién nacidos en España, Hungría, Portugal, Grecia, Bulgaria y Chipre pesan menos de 2.500 gramos al nacer, mientras que en Irlandia, Suecia, Finlandia y Estonia esa cifra está en el 4,5%.