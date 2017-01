Ofensiva para tratar la hepatitis C oculta

carmen Tapia | león

Enfermos y hepatólogos quieren que se revise el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C. Piden que los tratamientos lleguen a todos los enfermos, sin restricciones, una decisión que está pendiente y que se tomará en la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se convocará en próximas fechas.

Los pacientes, que ayer se congregaron en el Congreso ante la comparecencia del secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza, defienden que el plan, puesto en marcha en 2014, ha quedado «obsoleto» y es «insuficiente» al dejar fuera a algunos enfermos diagnosticados con el virus, los F0 y F1 (los casos de fibrosis menos desarrolladas).

Lo mismo opinan los especialistas. El jefe del servicio de Digestivo del Hospital de León, Francisco Jorquera, apuesta por la erradicación total del virus en León. «Es un problema de salud pública», asegura. Los nuevos tratamientos han curado ya a 650 pacientes leoneses pero otros 630 (los F0 y F1—los menos afectados—) están a la espera de que el plan los incluya. «Los tratamientos ahora son más baratos y el impacto económico es importantísimo porque si se curan no necesitan análisis ni pruebas constantes». Pero las estadísticas no contemplan a los que desconocen que padecen el virus. León planifica una ofensiva para sacar a la luz a los pacientes no diagnosticados. «Nuestro reto es ir a por la infección no diagnosticada. Lo que interesa a ahora es detectar a los pacientes que no saben que son portadores del virus. Es muy importante tratar el reservorio. Por una parte estamos curando a los pacientes pero por otra hay personas infectadas que siguen contagiando. El objetivo es planificar una estrategia en los colectivos marginales como prostitución y drogadicción. Si no se lleva a cabo esta estrategia la infección sigue transmitiéndose».

Media maratón reivindicativa

Los especialistas de León y Ponferrada programan actividades complementarias en la media maratón de León, en la que participarán con camisetas que concienciarán de la prevención y se realizarán análisis y fribroscam gratuitos.

El vicepresidente primero de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (Plafh), Damián Caballero, que compareció ayer en el Congreso a petición de Unidos Podemos, criticó que el Ministerio de Sanidad no haya iniciado hasta la fecha un plan de cribados para «sacar a la luz los miles de afectados por el virus» ya que, en su opinión, «sólo desde la identificación de todos los pacientes se erradicará la enfermedad. Las líneas generales del plan, según Caballero, no se han incumplido y ello se demuestra, en su opinión, en «la falta de equidad entre comunidades autónomas donde existen todavía afectados en F4, F3 y F2, que no han recibido el tratamiento».

Diferencias en las comunidades

Esta «inequidad» se ha dado, incluso, según los enfermos, entre los propios hospitales de una comunidad autónoma y ha alcanzado un grado elevado entre los presos, que «no están recibiendo» los tratamientos en las mismas condiciones que los ciudadanos en libertad.

El secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza, dijo ayer que de enero de 2015 a noviembre de 2016 se han tratado en España a 65.000 pacientes, 1.215 presos. Todas las innovaciones terapéuticas disponibles y validadas hasta la fecha por la Agencia Europea del Medicamento se han incorporado a la cartera de servicios, según el Gobierno.

En el año 2015, el número de pacientes de hepatitis C diagnosticados y pendientes de tratamiento comunicados por las comunidades autónomas superaba los 95.000, de los que casi 52.000 presentaban los grados de fibrosis que los especialistas consideraban como los más avanzados (F4, F3 y F2).

Estudio de prevalencia

El Ministerio de Sanidad ha finalizado el diseño del estudio para conocer la prevalencia de la enfermedad. El proyecto se desarrollará sobre una muestra de 8.800 personas en el primer semestre de este año, con el objetivo de que los datos sean conocidos en el último trimestre. Además, se ha creado un protocolo de vigilancia epidemiológica de hepatitis C, se ha desarrollado material informativo sobre el virus y se están diseñando talleres de formación para profesionales sanitarios.

Para la prevención, se ha creado la Guía de Bioseguridad para profesionales sanitarios y la Guía de Recomendaciones para el diagnóstico precoz en poblaciones prioritarias en el ámbito de atención primaria, que se presentará próximamente. La guía se ha preparado en coordinación con la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y la Asociación Española para el Estudio del Hígado.