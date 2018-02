Las ONG de León se resisten al escándalo

Carmen Tapia | redacción

La orgía en la que participaron algunos cooperantes de Oxfam en Haití durante la ayuda humanitaria tras el terremoto del año 2010 se ha convertido en una pesadilla para el resto de las oenegés que trabajan en proyectos de cooperación en países del tercer mundo. Las 38 entidades sociales con sede en León resisten el envite y esperan que la crisis no afecte a la credibilidad del trabajo «diario y responsable» de las oenegedés de León. «No se puede extrapolar un caso aislado al volumen de trabajo y de gente que colabora con los proyectos que tanto ayudan a otras personas», asegura Tamara Cabezas, vicepresidenta de la coordinadora de oenegés de Castilla y León trabajadora de SED en León (la oenegé de los Maristas) para la educación y el desarrollo. «A nivel local no nos ha afectado, pero todas estas noticias generan desconfianza». Ninguna entidad ha anunciado bajas entre sus colaboradores en la reunión de la coordinadora el pasado miércoles. «La plataforma sigue con su trabajo y nadie ha hablado de ese tema», asegura Miguel Gutiérrez Getino, coordinador de la Plataforma de Entidades del Voluntariado de León.

Esa desconfianza ha llevado a un socio a pedir la baja en Intermón Oxfam de León. «Hay muchas cosas que se están diciendo que no son reales», explica a este periódico Isolina, una de las colaboradoras en la tienda de comercio justo que la oenegé tiene en León. «La gente que realmente conoce la organización sabe cómo es el trabajo y si hay una persona que tiene un comportamiento inadecuado se le expulsa. El trabajo de una organización tan potente no se puede ver empañado por comportamientos aislados. La gestión es transparente». La factura del escándalo se notará con el tiempo, aseguran desde Intermón Oxfam «de momento no podemos valorar el alcance real de la repercusión que ha tenido esta noticia en los socios de León», aseguran desde la organización en Madrid. De momento, 1.200 socios de toda España han pedido la baja de la entidad «pero otros muchos se están dando de alta».

El director general de Oxfam Intermón, José María Vera, ha enviado correos electrónicos a todos los colaboradores en los que muestra su «profundo malestar» por el comportamiento «inaceptable» de algunos miembros de la entidad en 2011 durante la emergencia de Haití. «Estos hechos sucedieron en 2011 y fueron investigados y solucionados en su día», dice el director general en la carta que aclara que «todas las personas que se demostró que estaban implicadas salieron de la organización después de realizar la correspondiente investigación». Oxfam Gran Bretaña, responsable del equipo implicado, publicó un comunicado de prensa el 5 de agosto de 2011 anunciando el resultado de la investigación y las sanciones.

Los leoneses se volcaron con Haití tras el seísmo y donaron más de medio millón de euros a través de Cáritas, Cruz Roja, la Diputación y el Ayuntamiento.

El consejero delegado de Oxfam, Mark Goldring, calificó ayer las críticas a la oenegé de «desproporcionadas» en una entrevista al periódico The Guardian. Goldring cuestiona la «intensidad» y la «ferocidad» de los ataques vertidos desde varios sectores a esa organización no gubernamental, sumida en una profunda crisis después de que otro periódico británico, The Times, destapara el comportamiento sexual de algunos de sus voluntarios y trabajadores con personas a las que supuestamente debían ayudar. Según una investigación divulgada el pasado lunes por ese diario, Oxfam llegó a encubrir orgías y empleados de la ONG contrataron a prostitutas en Haití, tras el terremoto que asoló ese país. Tras el escándalo, la oenegé lucha por recuperar la credibilidad. Primero, pidiendo perdón; segundo, con la puesta en marcha de medidas contundentes como una comisión que refuerce los controles internos.

En la misma línea de control actuará Médicos sin Fronteras que ha preferido ser ella misma quien saque sus trapos sucios a relucir, ante el escándalo de Oxfam, y ha hecho públicos sus datos internos del año 2017, cuando fue alertada de 24 casos (seis de ellos en MSF España) de abuso o acoso sexual entre sus trabajadores. Todos fueron sancionados mediante despidos o formaciones especiales, explican en un comunicado.

Marta Iglesias, vocal de Incidencia Social de la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo, recuerda que las oenegés «no son burbujas de la sociedad. Es verdad que promueven valores, pero tampoco son ajenas a comportamientos machistas».