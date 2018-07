El ‘orgullo’ de ser las primeras

Un radiante sol iluminó la mañana de ayer en Astorga. Era un día histórico, desde la entrada en vigor de la ley del matrimonio homosexual no se había celebrado ninguna boda entre personas del mismo sexo en la ciudad. Mayka y Cinthia fueron las flamantes novias, una pareja que tras visitar la capital maragata quedó fascinada y la eligieron como lugar de su enlace en el marco de la celebración del Orgullo LGTB+ en la capital maragata este fin de semana.

En una jornada marcada por los actos reivindicativos, el enlace comenzó de la mejor manera posible: a la salida de las novias del Ayuntamiento, una bandera arcoiris les hizo de alfombra, al rito de A quién le importa, de Alaska, convertida en símbolo de lucha por los derechos del LGTB+ en España.

Pasado el mediodía, la batukada Maragataka animó aún más el ambiente festivo que se vivía en la ciudad con los familiares y amigos de las novias, además de curiosos llamados por el ritmo de los tambores y hasta peregrinos que estaban de paso. Todos tomaban fotografías e imágenes en vídeo siendo conscientes de que algo histórico se estaba celebrando.

Mientras, una enorme bandera multicolor en forma de pendón ondeaba en la plaza Mayor, las novias continuaban absortas en una celebración que finalizó tras elevar la bandera que las llevó hasta el Ayuntamiento para hacerles un pasillo al ritmo de la batukada y el posado de una foto de familia. En ella estaban ademas de los invitados a la boda alguno e los miembros de la asociación Awen LGTB+ de Astorga, que dirige Carmen Villaverde, la cual se mostró muy contenta.

Bajo el lema Diferentes, no desiguales continuó la celebración del orgullo durante todo el día en Astorga. La ley de matrimonio entre personas del mismo sexo en España es legal desde el 3 de julio de 2005. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, se han registrado en la provincia desde entonces 147 matrimonios entre personas del mismo sexo, 84 entre hombres y 63 entre mujeres. El próximo año, ya estará incluido el celebrado ayer, por primera vez, en Astorga.

El histórico día, en el que el Ayuntamiento maragato acogía el primer enlace entre dos personas del mismo sexo, requería además la lectura de un manifiesto en que se reflejaran aspectos en los que aún se puede mejorar: «Aún quedan lugares en el mundo donde no solo no hubiéramos podido casarnos, si no que nuestra orientación afectivo-sexual aún supone penas de cárcel y muerte». «Pedimos a la ciudadanía que abra su mente a realidades diversas, descubrirán un mundo plural que nos enriquece, nos nutre y nos ayuda a comprender que hay tantas realidades sexuales y afectivas como personas existen», recalcaron las novias que también agradecieron a Nuria Bautista, concejala del Ayuntamiento de Astorga que hubiera oficiado la boda.

Tras sus reivindicaciones, las novias se dirigieron al Jardín de la Sinagoga, donde por la tarde tuvo lugar la actuación de la drag queen La Canalla y Johnnydelnardo. Ya por la noche, las celebraciones se alargaron en el karaoke Marioke y como fin de fiesta, hacia la medianoche el día finalizó con la actuación del grupo Le Blonde.

#AstorgaConOrgullo es el lema utilizado durante las jornadas de celebración del Día de Orgullo en la capital maragata, donde la boda entre Mayka y Cinthia ha sido el principal punto de interés y reivindicación. Las actividades finalizan este mediodía con teatro a cargo del grupo Rebelar Teatro, en el Jardín de la Sinagoga.