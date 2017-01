El padrón de León sigue en fase menguante

La postura de la Junta es clara, cuando no saben o no quieren abordar un problema dicen que es responsabilidad del gobierno central, del europeo o de la ONU. Lo mismo que los nacionalistas vascos y catalanes. Se olvidan de que cierran escuelas, consultorios, medios de transportes, etc. de los pueblos obligando a sus habitantes a emigrar y que no tienen una política de desarrollo para pueblos ni ciudades que creen medios de vida para los residentes. Ellos son los que no tienen que emigrar ni sus familias tampoco. Una vergüenza.