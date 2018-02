De una pequeña boutique en León a facturar 6,5 millones

carmen Tapia | león

La cántabra Teria Yabar (Santander, 1960), licenciada en la universidad parisina de La Sorbona en Letras Extranjeras Aplicadas, llegó a León en 1978 como agregada de cátedra de instituto. Aquí decidió dar un giro a su carrera y emprender un proyecto empresarial «que había sido la ilusión de toda mi vida. No pude estudiar diseño de moda en París, tenía que hacer una carrera seria para no disgustar a mis padres, que eran emigrantes». Por eso en León compatibilizó su carrera docente con la gestión de su primera boutique en la calle Alcázar de Toledo. «Por la mañana daba cinco horas de clase en el instituto y por la tarde iba a la tienda. No podía pagar el turno de tarde a Cristina, que era mi gran apoyo. Le decía que se fuera porque no podía pagarle. Fueron tiempos difíciles. Al principio no entraba nadie. Empezamos de forma muy rudimentaria». El gran salto se produjo cuando introdujo el traje de chaqueta para mujer. Teria Yabar viste a una mujer muy femenina. «No eran diseños míos. Compraba y vendía, pero poco a poco todo empezó a gustar. La tienda tardó tres años en asentarse». De Alcázar de Toledo a Burgo Nuevo y de ahí a la Plaza de la Inmaculada, ubicación actual. Y luego al mundo. De León a Madrid, donde comenzó a diseñar su propia colección de bisutería «que no había y las clientas me demandaban». Desde hace seis años diseña su propia marca de ropa. Actualmente es propietaria de diez tiendas y quince franquicias y tiene a su cargo a 67 empleados en una empresa que factura 6,5 millones de euros al año.

León, su etapa más feliz

Teria pasa de puntillas por los números y sin embargo se emociona —tiene que hacer varias pausas— cuando habla de su vida personal en León. «Fue la etapa más feliz de mi vida». Aquí se casó por primera vez «con Emilio Sánchez, un chico de mi pueblo que vivía en León». Con él tuvo una hija. «Pero la época más feliz fue con Jesús Culebras», cirujano del Hospital de León, con el que contrajo segundas nupcias y tuvo a su segundo hijo. Con Culebras formó una familia numerosa porque el médico incorporó al matrimonio a otros tres hijos. «Tenemos una relación estupenda. Uno de sus hijos es ahora director de mi empresa, una persona de mi máxima confianza». Diez años en León «que fue una etapa difícil empresarialmente, pero en la que trabajábamos con confianza, con alegría. La gente consumía más. A mis clientas les gustaba todo. La crisis nos ha entristecido a todos»

Teria diseña para una mujer «que sin provocar no quiere pasar desapercibida. Embellecemos». Ahora no viene a León. «Estoy completamente dedicada a mi empresa».