Los permisos parentales serán iguales y personales

efe | madrid

El Congreso dio ayer el primer paso para igualar los permisos de paternidad a los de maternidad hasta alcanzar las 16 semanas y que sean intransferibles y remunerados al cien por cien, tal y como ha planteado Podemos en una proposición de ley que recibió el respaldo unánime de todos los grupos.

La propuesta que el grupo confederal registró hace más de un año y medio recibió el espaldarazo unánime del pleno, que apoyó su toma en consideración tras haber superado dos vetos del anterior Gobierno popular, recordó durante su defensa el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

Y aunque «desgraciadamente» llega tarde, dijo, su debate ha traído la oportunidad de demostrar que el Parlamento «ha echado al PP del Gobierno» y que a partir de ahora el «Congreso de los Diputados y las Diputadas manda».

La regulación actual obliga a la madre a tomar las seis primeras semanas y de forma voluntaria las diez siguientes; los padres tienen un permiso voluntario e intransferible de cuatro semanas desde el día de nacimiento, aunque en los Presupuestos de 2018 el PP y Ciudadanos pactaron ampliarlo a cinco semanas.

Unidos Podemos plantea que los progenitores tengan ese mismo permiso intransferible de 16 semanas para el cuidado de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida divisibles en dos periodos distintos: el permiso parental inicial de dos semanas y el crianza de catorce.

El incremento del permiso de paternidad, según el texto, será gradual y paulatino de dos semanas al año durante cinco años una vez entre en vigor la ley.

«Me toca muy de cerca y lo quiero dejar bien claro: a mí no me toca ayudar a mi compañera a criar a nuestros hijos, a mí me toca compartir esas tareas al 50 %».