Piden cancelar una fiesta en Toledo por tratarse de una "actividad pornográfica"

Toledo vive estos días una movilización feminista ante la celebración el próximo 29 de junio de la fiesta 'We love perreo: Porno Star" en Mora. La agrupación Toledo Violeta y la Plataforma 8M denuncian que se trata de una "actividad pornográfica" donde se cosifica a las mujeres y se "sobrecarga" la sexualidad de sus cuerpos.

La repulsa a esta actividad de los Salones Veracruz comenzó con un comunicado de Toledo Violeta, en el que asegura que en esta fiesta habrá gogós y "chupitos eróticos", lo que consistiría en echar alcohol en el pecho de las mujeres "para que los tíos beban".

En su denuncia, piden la cancelación de esta actividad "por tratar a las mujeres como objetos sexuales mediante denigrantes actividades, basándose en las erróneas y peligrosas ideas sobre el sexo que difunde el porno".

Por último, destacan que incluso el cartel anuncia lo que va a pasar. "Salen dos gogós totalmente sexualizadas con el pornostar en medio". Imágenes que, consideran, "normalizan las violaciones y la violencia que nos encontramos en la industria pornográfica, centrada en el placer del hombre".

SUMA DE PETICIONES

La Plataforma 8M no dudó en sumarse al manifiesto de Toledo Violeta. En otro comunicado, pide la "inmediata cancelación" del evento. "Basta de normalizar el abuso hacia las mujeres. Basta de justificar la violencia sexual como atractivo en las fiestas. Basta de tratar nuestros cuerpos como mercancía".

La @8m_toledo se adhiere a la denuncia del colectivo feminista @toledovioleta_ contra la fiesta #sexista de una discoteca de Mora de Toledo pic.twitter.com/NignO2MwWK — Plataforma 8M Toledo (@8m_toledo) 18 de junio de 2018

Izquierda Unida ha lamentado también esta actividad recordando que el pueblo sufrió un asesinato machista hace un año. "Es increíble que en nuestro pueblo, que ha sufrido el mazazo de la violencia machista, tengamos que convivir con inauguraciones de prostíbulos y eventos que ensalzan la cultura del porno", explican.

"Es caldo de cultivo de abusos y violaciones que sufrimos las mujeres solo por el hecho de serlo. Las mujeres no somos trozos de carne". Y concluyen diciendo que los minutos de silencio "no sirven para nada" si el Ayuntamiento no lucha contra estas prácticas.