La pitbull Sasha que arriesgó la vida para salvar a una bebé

Una familia de California se ha salvado de un incendio mortal en casa gracias al gesto heroico de la perra pitbull Sasha. De no ser por este animal, un ejemplar de ocho meses y de pelo tornasolado, la pequeña de siete meses de Nana Chaichandhda quizá hoy no estaría viva.

Hace unos días, la pitbull dormía en el jardín cuando se dio cuenta de que un fuego empezaba a prender en la casa de sus dueños. Comenzó a ladrar desde el exterior de la vivienda para despertar a su dueña y alertarla del peligro.

La señora Chaichandhda ha relatado a varios medios locales lo que sucedió aquella noche. "Le abrí la puerta y Sasha comenzó a correr y a ladrar desesperada", ha relatado la mujer, que recuerda que nunca la había visto un comportamiento así.

Entonces, Sasha se dirigió corriendo a la habitación de la niña y comenzó a sacar a la niña de la cuna, arrastrándola por el pañal.

