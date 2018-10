«Podemos perder la calidad del sistema sanitario»

J. López | Valladolid

Admite que aún está en «una nube». No es para menos. Un año después de ser reconocida como la mejor médica de familia de Europa, Verónica Casado ha conocido que la Wonca (Organización Mundial de la Medina de Familia) la premia como la mejor del mundo. «Es el reconocimiento a una carrera», señala, aunque de forma humilde anota que «solo» es «una de las miles de personas que han trabajado mucho en diferentes aspectos para mejorar la calidad del sistema, la Atención Primaria y la medicina de familia». Esta médica de la semFYC alerta de las dificultades de la prestación sanitaria en el medio rural, que se puede corregir, aboga, con fórmulas como la consulta a demanda, pero advierte también de que la sanidad urbana está «fatal», con déficit de profesionales, algo que conoce bien desde su lugar de trabajo, en el centro de salud del barrio vallisoletano de Parquesol.

—A pesar de trabajar en un centro de salud urbano, su compromiso por la medicina siempre ha estado ligado al medio rural. La situación de déficit de profesionales, sobre todo en zonas periféricas, ¿exige un cambio en el modelo?

—La dispersión de la población es un hándicap, pero también en el medio urbano estamos fatal. Hay un déficit de profesionales importante, con muchos crónicos, enfermos pluripatológicos que requieren cuidados paliativos a domicilio y no somos suficientes para poder prestar la calidad y tiempo que cada persona se merece. En unos casos por la presión asistencial en el medio urbano y en otros por la dispersión geográfica y la ruralidad. En algunas ciudades no ha médicos y sustitutos suficientes porque no se les ha fidelizado. Formamos un montón de residentes en Castilla y León y se van porque no se les ofrece un buen trabajo. Si no cuidamos la Atención Primaria la calidad que tiene el sistema la podemos llegar a perder.

—¿Es partidaria de mantener abiertos consultorios locales en pequeños pueblos con escasos habitantes, o deberían explorarse nuevas fórmulas como la consulta a demanda?

—Hay que explorar nuevas fórmulas, porque no es de recibo tener a un médico como loco recorriendo carreteras con la accidentalidad que existe, cuando a lo mejor puedes hacer una atención a demanda, como se hace en Galicia, o centralizarlo en determinados núcleos donde se puede transportar a los pacientes. Y hay otros modelos explorados en otras comunidades autónomas en el medio rural. Tampoco es normal tener un médico de recibo cada 50 habitantes, porque para mantener nuestra competencia necesitamos ver pacientes. Si no ves problemas de salud tu competencia puede disminuir. En Castilla y León tenemos un médico de familia por cada 936 habitantes. Es una barbaridad, pero son medias. En la ciudad los hay con 1.800 y en los pueblos con 50; y eso no se puede tratar de la misma manera.

—¿Qué papel debe jugar la medina de familia en el nuevo escenario de la cronicidad?

—Absolutamente nuclear. Hemos atendido crónicos toda la vida y pluripatológicos. Pero por la configuración sociodemográfica de la población el problema es mayor. Por eso reivindicamos mucho el tiempo. Un catarro te lo podré resolver en seis u ocho minutos, pero si además acudes al médico porque eres diabético, hipertenso, tienes una cardiopatía isquémica y te acaban de detectar un cáncer, con seis u ocho minutos no hacemos absolutamente nada. Es importante reforzar la atención primaria para dar respuesta al patrón pero también a lo agudo. Estamos formados para poder dar respuesta a la cronicidad de forma extraordinaria, pero con tiempo y gente.