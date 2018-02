Polémica por el anuncio de Katy Perry de su concierto en Barcelona: bandera y escudo de España

La artista estadounidense Katy Perry ha anunciado este martes que actuará en Barcelona (Palau Sant Jordi) el próximo 28 de junio. El concierto, que forma parte de su gira 'Witness The Tour', será el único de la cantante en España, que tocará dos días después en Lisboa (Portugal). El anuncio de Katy Perry de su 'show' en la capital catalana ha creado, sin embargo, polémica en la red. El motivo del omnipresente runrun digital ha sido la utilización de los colores y el escudo de España para anunciar en las redes sociales de la cantante su concierto en Barcelona.

Trust and believe I'm coming for you, too, Barcelona 💕⚡See you June 28! 🎟 on sale March 7! pic.twitter.com/PQT1Yd1t66