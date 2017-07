El polémico vídeo de padres que enseñan a sus hijos a masturbarse

La empresa de producción de vídeos WatchCut, con sede en Seattle (EEUU), planteó a un grupo de padres y madres que explicaran a sus hijos cómo masturbarse. Con las respuestas que obtuvieron editaron un polémico vídeo sobre cómo enseñar a los niños a masturbarse que ya suma más de 2 millones de visualizaciones y más de 5.000 comentarios a favor y en contra en Facebook y casi 1,4 millones en YouTube, donde el vídeo tiene 16.000 'me gusta' y más de 81.000 'no me gusta'.

En el vídeo, padres y madres, en solitario o en pareja, intentan explicar a sus hijos, que no tienen más de 12 años, qué es la masturbación y cómo se practica. Las reacciones de los niños son diversas; hay quien escucha atento y quien opta por taparse la cara, avergonzado por la charla de su progenitor. "Masturbarse es cuando tocas tus partes íntimas de diferentes maneras para hacerte sentir bien", explica didáctica una madre a sus dos hijas. "Hay quien lo llama jugar con uno mismo, otros lo llaman sacudir la serpiente o ahogar el pollo". Algunas personas lo llaman jugar con uno mismo, otros sacudir la serpiente o ahogar al pollo", explica otro padre. La charla incluye la observación de consoladores y las confesiones paternas sobre esta práctica sexual.

El vídeo ha dado pie a un apasionado debate sobre la conveniencia de abordar este asunto con niños de edades relativamente cortas, aunque uno de los niños protagonistas del clip revela a su padre que ya se ha masturbado. Las opiniones van desde quienes piensan que la idea es "maravillosa" --"la masturbación debe dejar de ser tabú. Te hace sentir bien, es amor a uno mismo y es seguro", argumenta una madre-- a quienes consideran que "estos niños parecen demasiado pequeños para esta clase de charlas" o, en el punto medio, quienes opinan que "decirles a los niños que está bien autoexplorarse y explicarles conceptos de anatomías está bien y lo que necesitan a esta edad. Enseñarles juguetes y cómo utilizarlos es demasiado". El debate está abierto.