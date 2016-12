Ponferrada se esfuma de la guía Michelin

cristina fanjul | león

No ha parado de reducirse desde 2015. Hace tres años, la Guía Michelin, el gotha del turismo de calidad en todo el mundo, reunía en su mapa de León 23 localidades. En la edición de este año, aparecen tan sólo 15. De la lista se ha caído Ponferrada, capital del Bierzo, pero además ya no están lugares como Posada de Valdeón, entrada leonesa a los Picos de Europa, Villablino o Cistierna. La provincia pierde presencia precisamente para los visitantes que más dinero invierten en sus viajes, un problema si se tiene en cuenta que para el turismo internacional resulta invisible todo aquel que no esté en el libro rojo. Según un estudio realizado por la Academia Iberoamericana de la Gastronomía, los visitantes extranjeros atraídos por la cocina dejan 15.000 millones de euros en sus restaurantes y en sus bares de tapas, y comer en España fue el primer motivo del viaje de 9,5 millones de turistas. Y esto no es todo, puesto que la ecuación crece en torno al 20% anual desde hace casi 10 años. El presidente de la Academia leonesa de Gastronomía, Ramón Villa, destaca que uno de los problemas que sufre el sector en la provincia es la desunión entre los empresarios de la restauración. «Hay cinco asociaciones de hosteleros y, además, la mayoría de ellos no se afilian», destaca el artista, que recuerda además la necesidad de que todos los sectores implicados (productores, distribuidores, administración y restauradores) trabajen de manera conjunta. «Es necesario emplearse en la cocina de mercado, en el kilómetro cero, y en promocionar las IGP», manifiesta. Destaca asimismo que la gastronomía no puede convertirse en un «refugio para la crisis» y advierte de que tan sólo la preparación y el estudio llevan al éxito. En este sentido, pone como ejemplo el Becook, el restaurante leonés que acaba de ser acreditado por Michelin con el título Bib Gourmand.

No obstante, Ramón Villa considera que la Guía Michelin privilegia la oferta moderna, el establecimiento de vanguardia y la puesta en escena sobre la cocina tradicional y defiende que en León debe volverse a la «cocina de puchero». «No debemos olvidar nuestras raíces puesto que el artificio funciona mejor en las grandes urbes».

La ciudad de León tan sólo aparece en la guía con siete restaurantes —uno de ellos con estrella y otro con la distinción Bib Gourmand— y cinco alojamientos, de los cuales uno es un apartamento turístico. El Parador, por ejemplo, no se incluye entre las recomendaciones de la guía, y eso que hasta este año, estaba considerado un cinco estrellas gran lujo.

Presente en años anteriores, Ponferrada desaparece en esta ocasión de la Guía Michelin. Y es que, si bien en los últimos años no aparecían restaurantes reseñables, sí constaban cinco hoteles. La concejala de Turismo, María Antonia Gancedo, expresaba ayer su sorpresa ante la desaparición de Ponferrada de la guía, si bien aseguraba que desde el ayuntamiento se han mantenido contactos con todos los empresarios involucrados en el fomento de la industria turística de la ciudad.