Cómo prepararse para los Oscar desde casa

Las dos o tres semanas anteriores a los Oscar suelen ser de estrés: empiezan a acumularse los estrenos con nominaciones y todo el mundo, desde simples curiosos hasta cinéfilos obsesivos, quiere saber cómo son, si realmente hay para tanto, y hacer quinielas con conocimiento de causa.

Pero, ¡ojo!, se puede avanzar trabajo también desde casa. Un puñado de títulos se pueden ver en 'streaming', ya sea por suscripción o por alquiler. O incluso gratis y legalmente en YouTube, en el caso de algunos cortos. Debajo, pequeña guía.

Dos 'hits' como dos castillos

El visionado doméstico de 'Dunkerque' (Rakuten TV, iTunes y otros) nunca será comparable a las sesiones en 70mm del cine Phenomena, pero peor es pasar de verla. Y a pesar de todo, seguro que incluso en esas condiciones sobrevive el poder de esta experiencia sensorial. Hay que apagar las luces para sentir mejor la claustrofobia; la sensación de estar a expensas del enemigo y no tener escapatoria.

También conviene ver a oscuras 'Déjame salir' (Movistar+, por ejemplo), porque el megaéxito sorpresa de Jordan Peele es, ante todo, una gran película de terror. La pesadilla de un joven afroamericano, el fotógrafo Chris (Daniel Kaluuya, ahora el W'Kabi de 'Black Panther'), durante su visita a la casa de campo de los padres de su novia blanca. 'Adivina quién viene a cenar esta noche' se encuentra con el Ira Levin de 'Las señoras de Stepford' y 'La semilla del diablo'.

Duelo con emoción

La de mejor fotografía es una de las categorías con más intriga: ¿se recompensará por fin al legendario Roger Deakins (14 nominaciones hasta la fecha) o se querrá hacer historia premiando a la primera mujer nominada en este campo, Rachel Morrison?

Deakins está nominado por 'Blade Runner 2049' (Rakuten TV, iTunes y otros), su tercera colaboración con Denis Villeneuve. En su primer trabajo en la ciencia ficción de altos vuelos, se marca algunas atmósferas alucinantes, como esa metrópolis distópica ahogada en niebla o ese mastodonte de hormigón (el edificio de Niander Wallace) bañado por la cálida luz del sol. Para la estética de 'Mudbound' (Netflix), Morrison se inspiró en retratistas legendarios de la América rural como Dorothea Lange y Walker Evans, creando imágenes crudas a la vez que bellas y evocadoras.

Historias reales (I)

Los documentales viven un momento de gloria, pero sería difícil saberlo a través de los cines tradicionales. Hace falta dirigirse a Netflix para cazar, por ejemplo, 'Strong Island' e 'Icarus', ambos nominados al Oscar.

En el primero, Yance Ford (primer director transgénero al que la Academia presta atención) reabre la vieja herida del asesinato de su hermano William, un profesor negro de 24 años, a manos de un mecánico blanco de 19 años, para elaborar una personal reflexión sobre la intersección raza/justicia y el tema universal del luto.

'Icarus' también empieza en primera persona: el cómico frustrado y ciclista de toda la vida Bryan Fogel se usa a sí mismo como conejillo de indias en un experimento de dopaje. Pero, tras la aparición de cierto personaje inolvidable, el diario individual se convierte en investigación de un escándalo global.

La húngara y la chilena

La siempre intrigante (y politizada como la que más) categoría de las películas de habla no inglesa también se puede explorar, en parte, gracias al 'streaming'. La húngara 'En cuerpo y alma' (Google Play; solo en español) no parte como favorita, a pesar de contar con el pedigrí del Oso de Oro en la Berlinale del 2017. Esta singular historia de amor se desarrolla en dos planos, el crudo y real de un matadero, y el de los sueños, donde los protagonistas interactúan como ciervos.

También 'Una mujer fantástica' (Rakuten TV e iTunes), la película de Sebastián Lelio que podría suponer el primer Oscar para Chile, introduce elementos de ensueño en el crudo trance de su heroína, una mujer transexual (fantástica, realmente, Daniela Vega) a la que se impide llorar a su amante como es debido.

Historias reales (II)

Quizá acaben siendo todos, pero en este momento se pueden localizar tres de las cinco piezas nominadas al Oscar a mejor corto documental. 'Edith+Eddie' (YouTube; subtítulos automáticos en inglés) es la emocionante historia de una pareja interracial que se casó ya nonagenaria y fue forzada a su separación. 'Heaven is a traffic jam on the 405' (YouTube; subtítulos automáticos en inglés) retrata a la artista Mindy Alper y su lucha de casi toda una vida contra los trastornos mentales.

No hay que perderse el favorito de la categoría, 'Heroína' (de Netflix, que ya ganó en este apartado el año pasado con 'Cascos blancos'). La directora Elaine McMillion Sheldon muestra el día a día de una jefa de bomberos, una jueza y una misionera que luchan encarecidamente contra la epidemia de opiáceos de Huntington (Virginia Occidental), considerada la 'capital de la sobredosis' de EEUU. Tres superheroínas de verdad.

'Blockbusters' con valores

El cine fantástico más espectacular ha sido nuevamente apartado de las categorías principales, aunque 'Logan' (Google Play y PlayStation Store), curiosamente, ha sido nominada a mejor guion adaptado. Hay motivo. A partir de una historia del tebeo de 'Lobezno' que tomaba 'Sin perdón' como referencia, el director James Mangold y sus compañeros guionistas Scott Frank y Michael Green elucubran sabiamente sobre la hibridación de wéstern con cine de superhéroes.

En un mundo menos prejuicioso, 'La guerra del planeta de los simios' (Movistar+, p.e.) se habría quedado la nominación a mejor película que ha quedado sobrante. Esperemos que, al menos, se lleve el Oscar a los mejores efectos visuales. La infografía puede servir para acción bombástica, pero también, demuestra la compañía Weta Digital, para hacer que unos simios lleven de forma convincente el peso emocional de una historia.