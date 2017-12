Los primeros leoneses del siglo toman el relevo

carmen Tapia | león

Marta de Luis Sánchez nació a las dos de la mañana del año 2000 en el Hospital del Bierzo. Fue la primera. Iván Juárez González vino al mundo horas más tarde en el Hospital de León. Son los dos primeros leoneses del milenio, un año en que nacieron en la provincia otros 3.200 niños y niñas que cumplen este año la mayoría de edad. Son protagonistas de un salto generacional que toma el relevo a los ‘millennials’. Los leoneses que nacieron con el milenio se incorporan este año a la universidad, al mercado laboral y podrán votar en las próximas elecciones. Son la generación Z (1994-2013), nativos digitales. ¿Está la sociedad preparada para ellos?. Los expertos dicen que no.

Pertenecen a una generación expuesta a la tecnología, con la que han creado un vínculo que les une a la sociedad y por la que tienen acceso a más de 672 millones de páginas web. Sin embargo, los dos protagonistas de este reportaje, los primeros leoneses nacidos con el milenio, reconocen que las redes sociales como Facebook y Twitter están en desuso. Apuestan por Instagram y utilizan los dispositivos para el ocio y estar informados.

«Twitter, facebook y, sobre todo whatsapp, son ya de abuela». Así lo cree Iñaki Ortega, director de Deusto Business School, de la Universidad de Deusto, coautor de estudio Generación Z, el último salto generacional. «Hemos hecho una investigación rigurosa contrastando las encuestas de chicos y chicas de todo el mundo. El mundo Z es muy rápido y no hemos podido adaptarnos a los cambios que exigen. Viven en un mundo de dos velocidades y ese choque se está viendo ya en las empresas, en los hogares, en los colegios y en las universidades».

Los dos protagonistas de este reportaje se confiesan conservadores, pero no se sienten representados por los políticos actuales. «La política no me gusta», asegura Marta de Luis. «Yo soy muy político», interviene Juárez. «Ya tengo ganas de votar. Si tuviera que definirme diría que soy antiabortista. Eso me preocupa. Ninguno me representa».

El estudio de Deusto Business Scholl refleja que esta generación se sitúa en el centro, desprecia a los partidos tradicionales, votan masivamente porque creen en las urnas como herramienta democrática. Y llevan un ritmo de vértigo. «Llevo toda la vida utilizando la tecnología. Mi primer móvil lo tuve a los 14 años, pero recuerdo jugar siempre con la Nintendo y una tablet con la que podía editar fotos». Tienen a su alcance smartphones y tabletas para comunicarse, pero son conscientes de los riesgos de exponer sus vidas.

Iván Juárez pasa una media de 10 horas diarias frente a los dispositivos móviles. Los utiliza sobre todo para el ocio. Se decanta por los juegos de rol. También lee la prensa en el móvil. Marta de Luis pertenece a 70 grupos de whatsapp. «Estoy todo el día con el móvil para estudiar y cuando no estudio también. Tengo grupos del instituto, para hacer trabajos, salir con los amigos.... leo el periódico por el móvil». De Luis dedica casi todo sus tiempo a preparar la Ebau (Evaluación del Bachillerato para acceder a la Universidad, que sustituye a la selectividad). Su prioridad ahora es poder estudiar Farmacia en Madrid. «Mi idea es quedarme en Madrid. Me gustaría volver a Ponferrada pero tal y como están las cosas no me veo toda la vida aquí». Esa necesidad de viajar y buscar experiencias está en el ADN de esta generación. «Sus preocupaciones no son nuestras preocupaciones. Son globales. Si les decimos que lo van a tener difícil para encontrar un trabajo estable te contestan «¿y?». Si les decimos que van a tener que salir fuera de su tierra a otros países para trabajar te contestan «y?. Para nosotros es un horror, para ellos es lo más normal. Son autónomos», asegura Iñaki Ortega.

Iván Juárez dejó los estudios de ESO y FP y ahora se reengancha a la Escuela de Adultos para sacarse los certificados académicos que le permitan entrar en el Ejército. «La cosa está complicada. Lo que han hecho estos políticos es horrible».

No beben. «Han socializado en Internet y su mundo no está en la discoteca ni en el botellón», asegura Iñaki Ortega, autor del estudio.