El príncipe heredero de Arabia Saudí compra la casa más cara del mundo

Mohammed bin Salman, nuevo hombre fuerte de Arabia Saudí, su príncipe heredero, el que se ha propuesto luchar contra la corrupción, abrir el país y propugnar la austeridad (?), se ha revelado como el misterioso comprador del Château Louis XIV, para más señas, la "casa más cara del mundo". Así lo atestigua la prensa anglosajona, como The New York Times o The Guardian, en sendos reportajes sobre la fastuosa operación inmobiliaria.

El castillo, construido en el 2011 en la ciudad de Louveciennes, al oeste de París, fue bautizado como Château Louis XIV, en alusión al rey Sol, que gobernó Francia entre el XVII y el XVIII. Es una minirréplica del casi vecino Versalles, si bien este combina la estética de hace 400 años con detalles high tech de esta era: que si fuentes controladas con el iPhone, una sala bajo las aguas de un acuario, sala de cine y un foso con fondo de cristal reluciente...

Según NYT, el capricho de Mohamed bin Salman le ha costado 275 millones de euros. Es, según la revista Fortune, la "residencia privada más cara del mundo". Dicen que hace unos años hasta la propia Kim Kardashian estuvo tanteando el castillo como posible escenario de su boda con Kanye West.

ALTA COSTURA INMOBILIARIA

Otro medio especializado, Bloomberg, detalla que la villa fue proyectada por Cogemad, grupo inmobiliario de alta costura, del grupo Christie's International Real Estate.

Antes de que esta residencia rompiera todos los récords, era un ático en Londres el que se llevó los titulares, por rozar los 180 millones de euros.

Un vistazo por la página de Cogemad sirve de paseo por la chabola top luxury del príncipe saudí: brilli-brilli y pan de oro de muchos quilates en puertas y ventanas, arañas [por lámparas], artesonados, mármoles, forjas y techos con frescos como si se tratara de la mismísima Sixtina del Vaticano.

Cuentan que en realidad la propiedad fue vendida en septiembre del 2015 por la inmobiliaria francesa de lujo Daniel Féau, miembro de la red de Christie's. Entonces no salió a relucir el príncipe Bin Salman, si bien se apuntó ya a un propietario del "Medio Oriente".

5.000 METROS CUADRADOS HABITABLES

"Todo el esplendor de Versalles bajo la revolución de la última tecnología", tal como se vende en la web de Cogemad, tiene una superficie habitable de 5.000 metros cuadrados, y otras 23 hectáreas de jardines, fuentes y hasta un laberinto.

Los funcionarios saudís no han querido comentar la operación que habría pagado el heredero de aquel país.

DETENCIONES DE MINISTROS

En los últimos dos años Mohammed bin Salman está llevando a cabo drásticas reformas económicas y sociales en Arabia Saudí. Más de 200 personalidades, incluidos ministros y exconsejeros, han sido arrestadas en los últimos tiempos en una operación anticorrupción que algunos han visto en realidad como una purga política para quitarse de en medio posibles adversarios. Muchos de los detenidos han salido en libertad tras pagar cuantiosas cantidades.

Además el château, el príncipe ha adquirido recientemente un yate (423 millones de euros) y el Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci (381 millones).