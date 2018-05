Un profesor universitario asegura que la víctima de 'la Manada' "disfrutó"

La Universidad de Santiago de Compostela estudia actuar contra el profesor Luciano Méndez Naya, quien asegura que la víctima de 'la Manada' "disfrutó" y que la Audiencia Provincial de Navarra debería haberla condenado por haber denunciado "tonterías" de "feminismo radical". Se puede ver el vídeo aquí

Este profesor, expedientado en 2016 por comentarios machistas a una alumna en clase, publicó un vídeo en su muro de Facebook el pasado lunes 7 de mayo en el que afirma que "una agresión sexual es algo muy grave y debe ser duramente castigado", pero sostiene que "en este caso (...) hay que cambiar las leyes para ser más duros con los falsos denunciantes".

Méndez Naya, que se considera una persona con un claro concepto de la Justicia, con objetividad y sin ser tendencioso, en este punto por lo menos", detalla que para él "lo que pasó en Pamplona ese día fue que la chavala se ve sola, borracha, sin tener que hacer en San Fermín, sin amigos y encuentra a cinco tipos con ganas de marcha. Y la chavala los acompaña, van a un hotel con intención de hacer el amor, no les dan habitación, la tipa se va morreando con los tipos, claramente la tipa sabe a lo qué va, se meten en una casa. Pero vamos a ver (...) ¿yo soy violador y voy a llevarla a una casa de vecinos, a un portal, a violar a una chica?", agrega.

Sostiene que a continuación "la chavala se deja hacer, evidentemente, y disfruta", ya que está "convencido, por todos los indicios, por lo que dice la sentencia, de que la chavala disfruta de la situación".

Los integrantes de 'la Manada', según este profesor, "se largaron, la dejaron tirada, cosa que no es elegante pero tampoco punible", pues "no se pueden meter a los tipos en la cárcel por no ser elegantes": "La usan y la dejan tirada", continúa.

"La manada social"

Ante "este lío social que se está armando" y que califica como de "esperpento", reclama la "libre absolución para los chavales de 'la Manada'" y opina que los magistrados deberían haberle dicho: "Neniña, lo siento mucho, no vengas aquí con tus tonterías, que estamos hablando de cosas muy serias".

Después de tres jornadas de críticas, hoy ha publicado un nuevo vídeo en el que se muestra "dispuesto a defender" sus posturas "ante quien haga falta" y acusa a la "manada social" de "crucificar a un tipo que disiente de la opinión mayoritaria".

El profesor de la USC trató por primera vez en su muro de Facebook, abierto, este asunto el pasado 29 de abril, poco tiempo después de la publicación de la sentencia.

Reacción de la universidad

La USC, a través de una nota de prensa, ha condenado las declaraciones de este profesor y ha explicado que "estudia las actuaciones" que pueda tomar contra él, pues "no puede tolerar actitudes o actuaciones que menoscaben la dignidad de las personas y los derechos fundamentales, en concreto el de la igualdad entre hombres y mujeres".

Este profesor, docente en Económicas, ya fue sancionado por la USC en 2016 por comentarios sobre los escotes de sus alumnas "hasta el ombligo" que, según dijo, lo desconcentraban, lo que motivó la protesta de varios chicos en clase quitándose las camisetas para denunciar los comentarios machistas.