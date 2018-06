Punto y seguido

carmen Tapia| león

Punto a punto. Así se urde todo en la vida. Ayer, las mujeres aficionadas a tejer a punto o a ganchillo salieron a la calle para visibilizar una actividad de ocio que «relaja y engancha». Son mujeres, pero a esta tendencia se pueden incorporar los hombres. Un grupo pertenecientes a la asociación Noupops León quedaron en el anfiteatro de la Plaza de San Marcos en el Día Mundial de Tejer en Público, una iniciativa en la que participaron personas en otros puntos de la provincia. El taller Gigosos Moledo en Fresno de la Vega se sumó a la celebración, una cita a la que acudieron habitantes de toda la comarca.

La presidenta de Noupops de León, Ana Olivera, destaca la creciente afición a esta actividad en todo el mundo que busca compartir «un rato agradable en compañía, tejiendo, bien a ganchillo o a dos agujas, en público, como se ha hecho siempre, queremos continuar con esta tradición aunque sea una vez al año. No queremos cerrar la participación a nadie, por lo que nos gustaría que todas las personas que no saben tejer y tengan la inquietud de aprender se incorporen a esta iniciativa». El Ayuntamiento de León cede las instalaciones del centro cívico del Crucero para las reuniones de las integrantes de la asociación.

Olivera destaca también que la asociación está involucrada en la confección de pulpitos destinados a los bebés prematuros que están en incubadoras de los hospitales, una iniciativa a la que ya se han sumado hospitales de España. La acción solidaria no cuenta con el respaldo de todos los centros hospitalarios, entre ellos el de León, que no ven con buenos ojos la introducción de elementos no sanitarios en las incubadoras. «Los pulpitos están higienizados a altas temperaturas. Seguimos las instrucciones que nos indican los propios hospitales. Esperamos poder llegar a acuerdos con el Hospital de León».

A los hospitales que respaldan esta iniciativa han llegado ya 3.200 pulpitos confeccionados a ganchillo, de los que 150 los han tejido las voluntarias de León. «La asociación es muy exigente con los requisitos para su confección». La iniciativa cuenta en León con doce personas colaboradoras que donan el material necesario para tejer los pulpos y una empresa distribuidora. Toda la información está en www.noupops.org.