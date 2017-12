Las pymes de León no apuestan por la salud

carmen Tapia | León

Falta llegar a las pequeñas y medianas empresas de la provincia. El Cluster de Salud de Castilla y León (Biotecyl) moviliza a las grandes empresas del sector sanitario de León y Castilla y León para mejorar la salud mediante la innovación. Está formado por empresas con proyectos competitivos, pero los resultados de este trabajo no acaba de involucrar a las pymes de la provincia, que no apuestan por el sector sanitario como modelo de crecimiento. Los proyectos de investigación del cluster sumaron 500.000 euros de presupuesto en 2017, un apoyo en red que se plasmó en León en la puesta en marcha del Animalario de la Universidad de León, un centro puntero para la utilización de modelos animales en la búsqueda de nuevas terapias, principalmente contra el cáncer y enfermedades neurológicas. «Las grandes empresas de León están representadas en esta red. Todas tienen una cuota anual de mil euros y necesitan cumplir criterios de excelencia. En este sentido León es la provincia que más aporta, con la participación de empresas que tienen una importante facturación y empleo. Sin embargo, todo este esfuerzo no se han plasmado en proyectos concretos en las pymes de la provincia. Eso tiene su explicación porque en el Parque Tecnológico de León hay más grandes empresas que pymes, que son las que más se pueden beneficiar del cluster. Las pymes del sector sanitario en León son minoritarias.», explica la cluster manager, Mercedes Becerra. De las treinta empresas integradas en Biotecyl, León está representada con Gadea, Antibióticos, Mabxcience, Biomar, Leon Research, Inbiotec, ULE (Ibiomed) y el Hospital de León, integradas en un grupo que nació en Castilla y León en abril de 2013 con el objetivo de convertirse en un foco de referencia y representación del conjunto de la actividad de la salud de Castilla y León. Biotecyl tiene como misión principal la consolidación de un tejido empresarial en el ámbito sanitario más competitivo, involucrando a todos los actores del sector, motores de desarrollo y de cambio de modelo productivo.

Los proyectos

—Proyectos colaborativos: Los proyectos de cooperación interclusters para la transferencia de tecnología en el contexto de la salud, y calidad de vida.

—Proyecto Meet InnHealth: creación de una metodología y herramientas para la agregación de demanda pública innovadora en el sector de salud cuya implantación y puesta en marcha aumenten las oportunidades de participación de las empresas en licitaciones de compra pública de tecnología innovadora. El presupuesto de este proyecto es de 45.000 euros.

—Proyecto mapa de capacidades: estudio de viabilidad para la determinación de las capacidades de los socios de Biotecyl en materia de I+D+i y la identificación de potenciales proyectos de colaboración. Este proyecto contó con un presupuesto de 30.000 euros.

—Proyecto Animalario de León: puesta en marcha de un Animalario de Alta Bioseguridad, dotado de unidades con niveles de bioseguridad 2 (ps) y 3 (p3), destinado a alojar grandes animales, domésticos y de granja, para la mejora de la competitividad de las empresas de salud de Castilla y León. Contó con un presupuesto de 30.000 euros.

—Acciones formativas. Jornadas de formación en propiedad intelectual, transferencia de tecnología y financiación de I+D.

—Proyecto Innolabs: Biotecyl participa en el proyecto, que cuenta con una financiación europea de cinco millones de euros. (H2020 —el Horizonte 2020 es un programa europeo que financia proyectos de investigación e innovación—). El proyecto pretende impulsar la innovación de las pymes de la UE en sectores TIC, salud, bio y medicina. El presupuesto es de 175.000 euros.

—Proyecto Cross 4 Health: también cuenta con una financiación europea de cinco millones de euros (H2020). Pretende impulsar la innovación de las pymes de la UE de los sectores Tic, salud, aerospacial y energético. El presupuesto es de 150.000 euros.

—Proyecto INN-Hospital Sudoe: pretende promover la innovación biomédica en los principales hospitales de Castilla y León, así como la colaboración público-privada. Es un proyecto de colaboración con Sacyl.

—Proyecto cooper: plataforma integrativa de diagnóstico de enfermedades raras. Tiene un presupuesto de 20.000 euros.

—Plan de excelencia e internacionalización de Biotecyl: tiene un presupuesto de 50.000 euros.

Entre los proyectos para el curos 2018/2019 está el lanzamiento de un título propio de Gestión de I+D. «El objetivo de Biotecyl es configurar una plataforma de referencia internacional en materia de innovación aplicada a la salud para conseguir un tejido empresarial fuerte que pueda competir en todo tipo de mercado, promover el crecimiento y la competitividad y perseguir la plena internacionalización del cluster mediante el posicionamiento en foros y redes y proyectos de actuación de carácter nacional», explica la cluster manager.

«Para ser más competitivos necesitamos incorporar a todos aquellos agentes que trabajan en el ámbito de la salud de Castilla y León», reivindica.

En la actualidad, Biotecyl está constituido por unas 30 empresas, universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, hospitales y asociaciones de pacientes. «Estas entidades, públicas y privadas, pretenden hacer de Castilla y León un polo de atracción de negocio en el ámbito de la salud. Con esta intención desarrollamos todos nuestros proyectos»