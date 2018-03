El rechazo a un niño negro en Bilbao genera un debate sobre el racismo infantil en las redes

Un vídeo en el que se ve a un niño negro que parece rechazado por otros niños en un parque de Bilbao ha generado un encendido debate en las redes sociales sobre el racismo infantil y la responsabilidad de los padres, aunque el vídeo no permite determinar el motivo por el que el pequeño sufre el acoso de los otros.

En las imágenes, el niño intenta tirarse por un tobogán pero otros niños le cierran el paso y le impiden subir las escaleras hasta el final. Dos chicas lo empujan por la cabeza, y al final el pequeño desiste y se va con su madre a jugar a un balancín en un rincón del parque. Hasta allí los siguen los niños. Uno de ellos vuelve a acosar al pequeño hasta que al final se marcha con su madre del parque.

No miréis hacia otro lado. No lo dejéis porqie son cosas de críos. No intentéis escurrir el bulto diciendo que estas cosas ya no pasan. Esto pasó hace dos días. Y #esracismo. — Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 31 de marzo de 2018

“Me gustaría que este vídeo os hiciera reflexionar. Mi infancia ha sido así, relacionándome con niñas y niños que no me dejaban jugar (aunque por suerte no me agredieron físicamente). Más de 30 años después las cosas no han cambiado mucho”, escribió la mujer que divulgó el vídeo en su cuenta de Twitter. La madre del pequeño avisa dos veces a los padres de los otros niños, pero estos no hacen nada.

Vamos es que llego a estar yo ahí y me lío a bofetada si hace falta con los padres de esas energúmenas. Porque esto los traen aprendido de casa, la culpa es de los adultos. — Ratesi (@123_petis_poids) 31 de marzo de 2018