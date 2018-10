Rescatados los dos astronautas de la Soyuz tras el fallo en un cohete

Era el 65 lanzamiento de un cohete Soyuz FG, y hasta este jueves, disponía de una impresionante tasa de éxitos del 100%. El vuelo de dos astronautas con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) ha sido abortado hoy, minutos después del despegue desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, al producirse un fallo en el cohete impulsor.

El ruso Alekséi Ovchinin y el norteamericano Nick Hague, los dos tripulantes a bordo de la cápsula Soyuz MS-10, pudieron aterrizar poco después, sanos y salvos, en un lugar apartado de la estepa kazaja, a unos 400 kilómetros del lugar del lanzamiento. Según fuentes citadas por Interfax, Rusia ha suspendido todos los lanzamientos tripulados, mientras Dmitri Rogozin, director de la agencia espacial rusa Roscosmos, anunciaba la creación de una comisión para investigar lo sucedido, sin descartar destituciones.

El plan original consistía en que, tras un corto vuelo de seis horas y cuatro órbitas alrededor de la Tierra, la Soyuz MS-10 se acoplara a la EEI y Ovchinin y Hague se unieran al alemán Alexander Gerts y al ruso Dmitri Prokopiev, que se hallan en la estación orbital desde junio pasado. Sin embargo, unos dos minutos después del despegue, cuando los dos primeros segmentos del cohete lanzador se hallaban en pleno proceso de separación, éste empezó a fallar. Tras el incidente y de forma automática, el lanzamiento fue abortado y se separó por completo la cápsula espacial del cohete disfuncional.

La Soyuz MS-10 regresó a tierra sin incidencias, en una caída denominada "balística" y aminorada gracias a los paracaídas. Aterrizó finalmente en las próximidades de la localidad kazaja de Khezkazgan, permaneciendo los cosmonautas en todo momento en contacto con el centro de control. Tras ser extraídos de la cápsula por los equipos de rescate, fueron trasladados a Baikonur a bordo de helicópteros. El norteamericano Hague iba a ser recogido por la NASA y enviado a Estados Unidos.

"A los 123 segundos...."

"Gracias a Dios la tripulación está viva; a los 123 segundos se desencadenó el sistema de emergencia, que funcionó correctamente, permitiendo que se abrieran los paracaídas. La cápsula se separó del cohete; la tripulación aterrizó con normalidad", ha declarado el viceprimer ministro Yuri Borisov en declaraciones recogidas por TASS. Fuentes del propio cosmódromo de Baikonur han asegurado a la misma fuente de información que, según los datos preliminares, el "incidente" sucedió debido a la "destrucción del segundo segmento del cohete" Soyuz FG.

Se trata de la segunda ocasión en la historia que entra enfuncionamiento el sistema de emergencia, que permite separar a la capsula del cohete propulsor. En 1983, durante la cuenta atrás previa al despegue de una nave Soyuz con destido a la estación orbital Saliut-7, explotó uno de los cohetes portadores. Segundos antes, la cápsula espacial en la que iban a viajar los cosmonautas rusos Vladimir Titov y Guenadi Strekalov, habia sido eyectada, lo que a la postre les salvó la vida. La Soyuz aterrizó a cuatro kilómetros del lugar de lanzamiento.

Los cohetes Soyuz FG, del mismo tipo del que hoy ha fallado, entraron en funcionamiento en mayo del 2001, y hasta ahora tenían un impecable historial. El incidente, además, se produce en un momento en que EEUU depende por completo de las naves rusas para los vuelos de sus cosmonautas, tras el abandono del programa del transbordador espacial. El vuelo abortado de este jueves va a obligar a la NASA y a Roscosmos a replantearse las rotaciones programadas en la EEI y el trabajo a bordo de la estación.

Going to be fascinating (and I can say that given the MS-10 crew are safe) to see how this plays out. ISS crew rotation status. ISS utilization status with reduced crew. Commercial Crew (avoid additional pressure on SpaceX/Boeing at all costs).



Space flight is hard. pic.twitter.com/OftB5CzFdc