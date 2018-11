Restaurante Pablo entra en el universo Michelin: «Por ti, papá»

carmen Tapia | león

El Restaurante Pablo era anoche una fiesta. Juanjo Losada y Yolanda Rojo consiguieron su primera estrella Michelin por su cocina leonesa de vanguardia y de innovación. León, en el año de la Capitalidad Gastronómica, suma un segundo astro tras mantener Cocinandos el reconocimiento que posee desde el año 2009. «Este logro es fruto de mucho esfuerzo y de mucha gente que ha formado y forma parte de nuestro equipo, es el resultado de una apuesta por un excelente producto que siempre que es posible es de nuestra tierra, León. Este premio se lo dedicamos a los fundadores del Restaurante Pablo, que en 1975 abrieron sus puertas y de manera especial a ti, Papá», dijo anoche Juanjo Losada tras recibir el galardón.

Yolanda León y Juanjo Pérez se mostraron anoche aliviados tras conocer la decisión de los inspectores de mantener la Estrella para Cocinandos. «Pensábamos que la perderíamos porque los inspectores no han venido a ver el nuevo restaurante. Al menos nosotros no los hemos visto porque desde que nos mudamos sólo han venido nuestros clientes habituales», aseguró anoche a este periódico Yolanda León.

Otro leonés, Víctor Martín, conserva también su estrella en el Restaurante Trigo de Valladolid.

Dani García ya tiene la tercera estrella. El cocinero malagueño logró en la gala Michelin, celebrada en Lisboa, el máximo reconocimiento de la gastronomía mundial para su restaurante en Marbella. El éxito de Dani García hace que España mantenga sus once establecimientos con tres estrellas Michelin.

Martín Berasategui logró anoche sendas estrellas Michelin para otros dos restaurantes de su grupo, Oria (Barcelona) y eMe Be Garrote (Donostia), con lo que son diez las que acumula, y no esconde su secreto: «No he escatimado una gota de sudor».

La gala, que se celebra desde 2009, salió ayer por primera vez de España con destino a la capital lusa y su Pavilhão Carlos Lopes. Portugal, que sigue persiguiendo su primer triestrellado, ha de conformarse con la segunda estrella para el restaurante Alma, ubicado en el lisboeta barrio de Chiado.