El retro-juego para los adictos a Netflix

‘Narcos’, ‘Stranger Things’ y ‘Orange is the New Black’ son solo algunas de las muchas series exitosas contenidas en el servicio de ‘streaming’ Netflix, disponible en España desde finales del 2015. Ahora también es posible ponerse en el pellejo de sus protagonistas gracias a 'Netflix Infinite Runner', un juego de persecuciones en el que básicamente se trata de saltar –pulsando la barra espaciadora– para sortear a los ‘malos’ y acumular puntos.

El juego, totalmente gratuito y aparecido en pleno ‘boom’ del ‘retro-game’ y de la 'seriefilia', permite escoger entre los protagonistas más populares de la plataforma: el narcotraficante Pablo Escobar de ‘Narcos’, la reclusa Piper Chapman de ‘Orange is the New Black’, el pequeño Nick Wheeler de ‘Stranger Things’ y Marco Polo de la serie homónima. Cada personaje tiene su propio decorado y su banda sonora 8-bit.

Puedes poner a prueba tus reflejos (y paciencia, porque el juego parece no tener fin) jugando al 'Netflix Infinite Runner' desde cualquier dispositivo con acceso a internet.