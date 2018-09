Sale a la luz un vídeo de Harvey Weinstein manoseando a una mujer durante una entrevista

Un vídeo difundido por el canal de televisión británico Sky News muestra al productor de cine Harvey Weinstein, que está acusado de agresión sexual y violación, flirteando con Melissa Thompson, una de sus acusadoras por violación, en una reunión de negocios en el 2011.

En este vídeo, publicado la noche del pasado miércoles, 12 de septiembre, el productor recibe a la empresaria, entonces de 28 años, en la oficina de su compañía para llevar a cabo una reunión. Se puede observar cómo Weinstein cierra la puerta, abraza a la joven, coquetea abiertamente con ella, y luego parece tocarla por debajo de la mesa durante una sugerente conversación.

Según el abogado de productor, Ben Brafman, con este vídeo Thompson busca fortalecer su posición en el proceso contra su cliente. "Este es un nuevo intento de deshonrar públicamente al señor Weinstein por ganancias financieras y no lo aceptamos, los hechos importan", ha dicho a la revista People, negando cualquier comportamiento sexual inapropiado de su cliente.

Según Sky News, en septiembre del 2011, la joven acudió a las instalaciones de Weinstein Company para presentarle al nuevo equipo de márketing el nuevo servicio de vídeo y análisis de datos de su nueva empresa. Como parte de esta presentación, ella filmó la reunión con la cámara web en su ordenador.

Weinstein pidió al personal que "no molestase"

En las imágenes, Weinstein entra solo en la habitación y cierra la puerta, tras pedir a su personal que no le molesten. Cuando la joven se acerca para presentarse, él la abraza y le acaricia la espalda. Después de un intercambio rápido, él le pregunta: "Tengo derecho a coquetear contigo?", a lo que la joven responde: "Ya veremos, un poquito". El productor hace varios comentarios sugestivos. Ella bromea: "La información está caliente!". Entonces Harvey Weinstein responde: "Hace calor, eres sexy".

Un poco más tarde, él le dice que quiere usar el servicio que ofrece. Luego, según Thompson, desliza su mano debajo de la mesa y acaricia su pierna. "Déjame tener un pedacito de ti (...) Quieres continuar un poco?", le dice, a lo que Melissa Thompson responde, dudando: "Un poco... es un poco arriba, es un poco arriba".

La joven ha explicado en Sky News que no quería "estropear la reunión" e intentaba "salvar la cara" y "manejar la situación", pero no creía haberlo alentado. Según Thompson, la forma de comportarse de Weinstein cambió a medida que avanzaba la presentación y sus ojos se oscurecieron: "Parecía un depredador".

Violación posterior en un hotel

La empresaria contó que, después de ese encuentro, se reunió con Weinstein en el bar de un hotel cercano para cerrar el trato. Relata que, allí, Weinstein la llevó a una habitación y la violó. Él impidió que huyera o que se defendiera. "Si trataba de luchar, se movía hasta donde podía bloquearme; y él es una persona grande", ha explicado Thompson a la televisión. "Me sentía atrapada, no importaba a dónde me moviera", añade.

Weinstein permanece libre tras pagar una fianza en espera de su juicio.