«Se me cerraron todas las puertas y Cáritas me contrató»

ana gaitero | león

Más de 8.000 atendidas el año pasado y más de 4.000 hogares, en su mayoría con niños y niñas, son las cifras gruesas de Cáritas. La exposición de la labor que desarrolla en la Diócesis de León esta organización, que tiene 73 años de andadura local y cerca de 150 a nivel internacional que realizó ayer su directora, Beatriz Gallego, conmovió al público que abarrató la sala del Club de Prensa de Diario de León.

Gallego señaló que los retos actuales de la organización, que se sostiene con más de 700 personas voluntarias coordinadas por las 24 personas de plantilla, se encuentran en dos frentes. El primero persigue mejorar el programa de alimentación mediante la implantación del sistema de vales y tarjetas bancarias para sustituir la entrega de bolsas de comida por el uso del economato.

La segunda es la ampliación del proyecto textil Moda-Re que desarrolla con la empresa de inserción social Comparte León S. L. que cuenta con siete personas en plantilla y pronto ampliará a ocho. El testimonio de uno de sus empleados, Manuel Fernández Pérez, puso de relieve que el objetivo del proyecto es reciclar ropa, pero sobre todo «reinsertar personas», señaló Gallego. «Tengo 55 años, estoy casado y soy padre de dos hijas. He sido conductor y me quedé en el paro. Me cerraron todas las puertas y Cáritas me contrató. Me ha dado esta oportunidad de recoger la ropa en los contenedores», explicó Pérez.

Este hombre, visiblemente emocionado, confesó que la falta de empleo y las nulas expectativas que le daban por su edad después de toda una vida dedicado a la conducción le sumieron en una «gran depresión». «He pasado muchas calamidades y hambre», admitió el hombre. «Con este apoyo, voy saliendo adelante», añadió, arropado por los aplausos de solidaridad del público.

La directora de Cáritas, Beatriz Gallego, puntualizó que la labor de Cáritas «no es crear empleo» aunque el proyecto textil de economía circular pretende ser un ejemplo, tanto en lo ecológico como en lo social, frente al voraz sistema basado «en la acumulación de riqueza por unos pocos que crea tantas injusticias».

No obstante, matizó que el programa de empleo de Cáritas ha abierto las puertas al mundo laboral a 193 personas el año pasado y a más de 1.000 les dio capacitación prelaboral y laboral, e incluso el acceso al título de ESO a jóvenes que abandonaron el sistema educativo.

También resaltó la labor del voluntariado con las personas reclusas de la prisión de Villahierro. Encomió el potencial solidario de la juventud que participa en el programa Caminando Juntos de acompañamiento a personas mayores en residencias. Fueron 243 estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato el año pasado y 242 personas visitadas. Gallego señaló que Cáritas trabaja en red con otras organizaciones especializadas en toxicomanías o con la Asociación Leonesa de Caridad. También destacó la atención a la población extranjera para su acogida en integración en León.

Asimismo, destacó el papel clave de las Cáritas parroquiales, «las más cercanas al sufrimiento y las necesidades de la gente». Por último agradeció la solidaridad de León con Cáritas.