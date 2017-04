El secreto de la buena vista está en la niñez

carmen tapia | león

Ocho de cada diez problemas oftalmológicos se solucionan en la niñez. Expertos de todo el mundo se reúnen en León este fin de semana para compartir casos clínicos complicados, pósteres, estudios y técnicas para curar los problemas de la vista en los niños. «Es muy importante el tratamiento precoz de los niños y niñas con patología oftalmológica, ambliopía (ojo vago), estrabismo, y otras enfermedades de los ojos, que pueden comprometer su agudeza visual para toda la vida», explica la oftalmóloga del Hospital de León, Elena Galán, adjunta del servicio de Oftalmología — dirigido por Manuel Franco Benito— y responsable de la consulta de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica junto a Esther Rodríguez Domingo.

El congreso nacional, que está organizado por la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica, en colaboración con el equipo del Hospital de León, reunirá en León a 300 especialistas en estrabismo y patología oftalmológica infantil de toda España, con la asistencia de ponentes de Francia e Italia.

Por la consulta de estrabismo y oftalmología pediátrica del Hospital de León —dos días a la semana— pasan cada año 1.900 menores, de los que 600 son primeras consultas y 150 requieren también cirugía o tratamiento con toxina botulínica, para lo que los oftalmólogos cuentan con la colaboración del servicio de neurofisiología.

En las consulta se tratan defectos de refracción, estrabismo, ambliopía, patología del nervio óptico, nistagmus y problemas neurológicos asociados a las patologías oftalmológica. «La patología infantil abarca más enfermedades como la retinopatía del prematuro, uveítis pediátricas, glaucoma infantil, enfermedad corneal y vía lagrimal, en la que vemos a estos niños, en colaboración con otras secciones del servicio de Oftalmología como retina, uveítis, glaucoma, cornea y vía lagrimal, En la consulta de estrabismo también se atienden adultos con estrabismo, tanto congénito como adquirido», explica la oftalmóloga Elena Galán.

El avance de las técnicas y el conocimiento permiten detectar cada vez a menor edad los problemas oftalmológicos infantiles. «Hasta hace poco se pensaba que había poco que hacer todavía en los niños, pero no es así. Podemos sedar un poquito a los niños pequeños para poder examinarlos».

Y es justo en la infancia cuando más fácil y económico resulta solucionar los problemas oculares. «Se dedican muchos recursos a tratar los problemas de la vista de las personas mayores, pero podemos prevenir muchos problemas en la infancia sin mucho coste. Con un simple parche se soluciona un ojo vago, y cuando antes se actúe mejor. Trabajamos para recuperar visiones en los niños con tratamientos muy poco costosos».

Los oftalmólogos pediátricos de León se han volcado en la prevención con charlas y talleres para formar a los pediatras en los centros de salud. «Ningún niño puede quedar sin diagnosticar de un ojo vago, algo tan sencillo de solucionar y que evita tantos problemas de mayores. La mitad de los niños y niñas con estrabismo tienen ojo vago».

El mejor pronóstico se produce cuando el diagnóstico se hace antes de los 9 años. «Antes se consideraba que pasados los 9 años ya no se recuperaba, pero ahora se ha visto que existe la suficiente plasticidad en el cerebro». Los 600 nuevos menores que pasan cada año por la consulta de Estrabismo y Oftalmología pediátrica del Hospital de León «dan una idea de que en León estamos haciendo bien las cosas», asegura Elena Galán.

Más miopía

El ojo vago o ambliopía se produce cuando, sin existir ninguna alteración en las estructuras del ojo, se manifiesta una disminución de la agudeza visual debido a diferentes causas. Es decir que la agudeza visual del ojo que se considera ambliopía o vago no llega al 100% aún utilizando la mejor corrección óptica y sin que se detecte alguna enfermedad que pueda ocasionar este problema. Una deficiencia que ya puede detectarse a partir de los 3 años. «Los pediatras deberían controlar la agudeza visual a partir de esa edad porque ya podemos actuar y tener más éxito en la recuperación».

A los oftalmólogos pediátricos también les preocupa el aumento de casos de miopía infantil. Una de las afecciones más comunes de los niños que están en edad escolar es la miopía infantil y tres de cada diez niños que sufren fracaso escolar es debido a sus problemas de visión. En el congreso que se celebrará en León los oftalmólogos también tratarán este problema que va en aumento. «Los niños de hoy tienen mucha presión de cerca, pero no salir de casa y no mirar a lo lejos aumentan los problemas. Hay muchos niños que durante todo su desarrollo —hasta los seis o siete años— salen poco de casa», destaca Elena Galán. Aunque las causas del aumento de los casos de miopías «son controvertidos», la creencia generalizada es la de dar un descanso a los ojos cada hora y media aproximadamente. «En las aulas de los países nórdicos, que trabajan mucho con la tecnología, dan un descanso a los niños cada hora y media para que salgan a jugar al exterior. Aunque no está descrito qué tiempo es el recomendable, lo mejor para la vista es volver a lo de antes, salir a la calle a jugar».

Para detectar a tiempo cualquier problema en la vista, los oftalmólogos aconsejan centrar la atención en síntomas como el enrojecimiento, la frotación o la desviación del ojo. «Los pediatras también harán referencia a los antecedentes personales».

El congreso se celebrará en el Auditorio de León desde el 20 al 22 de abril. La inauguración oficial será el día 21 con la asistencia del alcalde, Antonio Silván, el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, y el gerente del Hospital de León, Juan Luis Burón. Entre los ponentes internacionales que participarán en el congreso están el francés Dominique Thouvenín, que abordará las Consecuencias de la exploración bajo anestesia general en el procedimiento QX: Desviación anatómica vs tónica y el italiano Givanni Battista Marcon que hablará de Exotropía Consecutiva.