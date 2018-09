Los secretos del Nobel de Medicina

a. G. | león

Los entresijos de cómo se eligen los premios Nobel de Medicina son desvelados hoy en la Fundación Merayo, en Santibçañez del Porma, por el cardiólogo leonés del Caule Esteban García Porrero (20.00 horas) dentro del ciclo de conferencia de su temporada estival.

El premio instituido por Alfred Nobel en su testamento se elige el primer lunes de octubre en el salón del antiguo ayuntamiento de Estocolmo. Sólo los nombres dos españoles, Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa, han salido de esta sala entre una larga lista de 125 personas premiadas, de ellas sólo 12 mujeres, apunta Porrero.

«El problema de España no es que no cuente con científicos de talla, sino que no hemos tenido nominadores», opina. Sobre esta figura que es determinante en la elección y otros entresijos del proceso de selección hablará en su ponencia. «El Nobel no se da por méritos personales ni al trabajo de toda una vida, sino por avances concretos que han redundado en beneficio de la humanidad», apostilla. En el caso de Ramón y Cajal por sus aportaciones al funcionamiento del sistema nervioso y a Severo Ochoa por demostrar que el ADN se sintetiza igualmente que su polimerasa. «El desarrollo de la humanidad depende de la investigación y vivimos un momento en que realmente es abrumadora, porque mientras más se sabe más se puede saber», precisa.

El proceso de selección de los Premios Nobel ha sido secreto hasta 2016, año en que se pone en marcha una plataforma on line para canalizar todos los pasos de la selección. La persona que mueve los hilos del galardón es el secretario del comité y de la asamblea de nominadores, Thomas Perlman, a quien llegan todas las propuestas.

El secretismo es tan grande que en la edición de 2017 ninguna de las siete agencias que realizan pronósticos sobre los Nobel puso entre sus candidatos a los ganadores, los estadounidenses Michael W. Young, Michael Rosbash, Jeffrey C. Hall los descubridores del ‘reloj interno’ del cuerpo humano.

«Esperemos que pronto haya otro premio Nobel español», manifestó el cardiólogo leonés esperanzado en el buen hacer de los nominadores para lograr hacer brillar la medicina patria.