«Si el fin del cáncer es la meta de un maratón, estamos a menos de la mitad de camino»

Fecha: Hoy a las 20.00 horas.

—¿Están ya todos los mensajes dados sobre el cáncer?

—Falta por decir que la Asociación Española contra el Cáncer se está comprometiendo con la investigación. Hemos dado un premio especial a unos investigadores microbiólogos que han descubierto un nuevo sistema que permite modificar genéticamente las células cancerosas y eso abre una nueva perspectiva en investigación en cáncer. La inmunoterapia y las técnicas de modificación genética van a ser las grandes nuevas estrategias para combatir el cáncer en los próximos años.

—El crecimiento del cáncer va mucho más deprisa que el avance de los conocimientos.

—La investigación pasa por conocer cómo se comportan biológicamente las células tumorales y qué es lo que hacen para que se hagan inmortales, se multipliquen sin control y pasen desapercibidas al sistema inmune, que no las detecta y acaba produciendo un cáncer. Hoy se sabe que todas las personas estamos produciendo cánceres continuamente pero el sistema inmune los detecta y los destruye.

—¿Por qué se producen las metástasis?

—Hay líneas de investigación sobre eso, intentar ver qué hacen las células tumorales para conseguir que dentro del propio tumor los vasos sanguíneos crezcan de forma. La investigación busca saber cómo hacer para que esos vasos sanguíneos no se reproduzcan dentro del tumor. La investigación es lo más importante, por eso estamos haciendo una campaña para captar firmas y conseguir una estrategia en España para que las administraciones públicas, el Ministerio de Sanidad y el de Ciencia, las fundaciones y la AECC trabajen en una estrategia planificada y programada que pueda dar buenos resultados. En León esperamos recoger más de 5.000 firmas.

—Si el final la lucha contra el cáncer fuera un maratón de 42 kilómetros ¿en qué punto kilométrico estaríamos ahora?

—No llegaríamos a la mitad. El objetivo de esta estrategia es que para el año 2030 la supervivencia de todos los cánceres lleguen al 70%. En mama la supervivencia es mayor. En colon, si se hacen el cribado, la supervivencia es mucho mayor porque no llega a desarrollase, pero en otros todavía vamos retrasados, como en páncreas, pulmón, sistema nervioso. Hay mucho por andar.

—Antes mencionaba los nuevos tratamientos. Si le digo radioterapia y quimioterapia a usted que le sugiere.

—En el futuro será más la quimioterapia la que dé soluciones cuando se tiene un cáncer. La radioterapia es un tratamiento puramente paliativo que quema las células de forma temporal. Aunque en algunos cánceres de laringe da tan buenos resultados de curación y supervivencia como la cirugía. La investigación científica irá más por la vía de los fármacos que por la radioterapia.

—Si le digo tabaco....

—Que tenía que desaparecer de la faz de la tierra. Ganaríamos mucho todos los humanos. El tabaco es el responsable del 25% de los tumores. El cáncer de pulmón, vejiga y boca no existirían si la gente no fumara. La prevención y la investigación son las dos estrategias para luchar contra el cáncer. Con prevención, el 50% de los cánceres no aparecerían. Todos los relacionados con el tabaco y los que tienen que ver con la obesidad, mala alimentación y sedentarismo. Los otros 50 aparecerían y para esos son para los que se trabaja con la investigación.

—Se deja la carga de la responsabilidad a la ciudadanía, pero el Estado tiene su responsabilidad porque permite que se venda al tabaco y haya alimentos poco saludables en el mercado.

—Claro, pero el Estado no está asumiendo esa responsabilidad. En la AECC tenemos dos programas en los colegios como son el Bosque Encantado y Actúa, por los que pasan miles de niños de provincia a los que insistimos en el ejercicio físico y hábitos saludables. Es muy difícil cambiar los hábitos a partir de los 40 ó 50 años.

—De acuerdo. Pero vas al supermercado y hay vitrinas enteras con productos no saludables.

—Bien, pero el supermercado puede ofrecer lo que quiera, pero tú eres libre para comprar lo que consideres que te viene bien. Y si estás bien informada y sabes que tienes que seguir una dieta mediterránea y prodigar el consumo de frutas, verduras, hidratos de carbono y alimentos del reino vegetal y menos azúcar y grasa, si estás educada en esto, cuando vas al supermercado compras aquello que quieres, no lo que te ofrecen.

—¿Qué papel tiene el estrés en el cáncer?

—Muy importante. Es uno de los grandes problemas que tenemos. En la consulta lo vemos todos los días. Hay una gran cantidad de problemas de ansiedad, depresiones, Recetamos una gran cantidad de antidepresivos y tranquilizantes porque la gente está estresada por la conflictividad familiar y laboral. El estrés disminuye el sistema inmunológico. El estrés disminuye la inmunidad y eso facilita tener más infecciones y más cáncer. Hoy está perfectamente demostrado.

—¿Hay personas que recurren a lo que se denominan pseudociencias para acabar con sus enfermedades?

—La gente que deja los tratamientos médicos contra el cáncer para optar por otros productos son unos irresponsables e ignorante que se morirán seguro. No hay ninguna terapia alternativa que tenga fundamento científico para el tratamiento del cáncer. El impacto más importante que tiene el cáncer es el psicológico. Muchas personas se deprimen cuando tienen un diagnóstico. Es muy importante el apoyo social y el psicológico para afrontar cualquier situación complicada en la vida. Nosotros tenemos un programa que funciona muy bien de apoyo psicológico a las familias. Es gratuito y no hace falta ser socio.

—El cáncer supone una ruina económica para las familias

—Totalmente. Una persona que tiene un cáncer no puede trabajar y no te digo nada si eres autónomo, con una menor cobertura. Es un problema más que se añade al problema de salud. Nosotros tenemos un servicio para conceder alguna ayuda económica. Ya lo hemos hecho en algún caso.

—¿Cuántas personas trabajan en la Junta Provincial de la AECC?

—En Ponferrada trabajan tres personas: una trabajadora social, una psicóloga y se va a incorporar un psicooncólogo. En León tenemos un psicooncólogo, un auxiliar administrativo, una coordinadora y se va a incorporar una gerente nueva. En total tenemos ocho personas. En el resto de las comarcas trabajan voluntarios.

—¿Van a incorporar algún servicio nuevo?

—Voluntariado juvenil de la Universidad de León destinado al Hospital. Hemos llegado un acuerdo con la ULE, que les dará créditos de libre configuración y vamos a incorporar a chicos jóvenes que manejan bien las redes sociales. Tenemos apuntados a 30.

—¿Qué echa de menos en la sanidad para el tratamiento contra el cáncer?

—La AECC ha abierto caminos. Fuimos los primeros en tener mamógrafos e implantar los cuidados paliativos. En España tenemos una sanidad extraordinaria y el tratamiento contra el cáncer se hace con garantías científicas suficientes. En León estamos trabajando, y creo que lo vamos a conseguir, para llevar la radioterapia al Bierzo y los pacientes no tengan que venir a León, aunque se ha mejorado porque hemos conseguido que la Consejería de Sanidad ponga transporte particularizado a cada persona para evitar el periplo de cinco horas de viaje. Además tenemos un acuerdo con el hotel Abad San Antonio para pagar el alojamiento al paciente y un familiar con el desayuno incluido al día siguiente, pero hasta ahora hemos tenido pocas solicitudes porque la mayor parte de los pacientes prefieren irse a dormir a sus casas.

—¿Se pueden prevenir los cánceres infantiles?.

—Ahí no hay prevención posible porque son de origen genético. La fundación científica de la AECC tiene una línea que financia investigación contra el cáncer infantil y cánceres raros. En un futuro venceremos más cánceres de los que hoy vencemos.