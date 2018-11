Silván pide la inclusión de las personas con Down en todos los niveles

El alcalde de León, Antonio Silván, ha recibido esta mañana a la nueva junta directiva de Amidown-Down León, constituida el pasado mes de septiembre, encabezada por su nueva presidenta Teresa Pérez González. La asociación le han entregado el Calendario Solidario 2019 que, como ha destacado el regidor, tiene un objetivo claro, “lograr fondos y financiación para la asociación y trabajar en la palabra inclusión, la inclusión de estas personas a todos los niveles, social, educativo, de ocio, formación y laboral”.

Antonio Silván ha hecho hincapié en que las personas con Síndrome de Down tienen aptitudes y capacidades para desenvolverse en los ámbitos social y laboral. En este sentido, ha recordado que en el Ayuntamiento de León trabajan tres personas con Down. El alcalde ha hecho un llamamiento a “todos y cada uno de los leoneses” para que apliquen el concepto de inclusión, incluyendo a las empresas. Como ejemplo de un ejercicio de inclusión ha puesto a la propia asociación Down León, cuya nueva junta directiva cuenta con una vocal con Síndrome de Down, “que hace de puente entre la gestión y la realidad de las personas con Síndrome de Down”.

Por su parte, la nueva presidenta de Down León ha destacado que el calendario es una parte muy importante de la asociación, que da visibilidad a las personas con Down, son personas que no hay que excluir de la sociedad. “Es justo darles el lugar que les corresponde”, ha señalado Teresa Pérez. Ha añadido que “la palabra es muy importante para nosotros, hay que incluir a estas personas en todos los ámbitos de la vida, y que la mirada de la sociedad cambie”. “La palabra es inclusión” ha concluido.