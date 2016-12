Sin peleas familiares

1Reuniones familiares. Una oportunidad para descansar y divertirse, pero también pueden ser motivo de conflictos y situaciones incómodas que pueden provocar estrés. La mayoría de los conflictos familiares surgen por una mala planificación de los festejos, una falta de comunicación o unas expectativas demasiado altas.

2 El gabinete de psicología Pisconet cree que una buena convivencia familiar llega tras rebajar las expectativas y aconseja alejarse de los ambientes consumistas y buscar tiempo para uno mismo.

3Eliminar los temas de conversación conflictivos que pueden terminar en discusión como los políticos o religiosos, y en su lugar hablar de vacaciones o de viajes.

4La pareja tiene que desechar comparaciones familiares y evitar sobrecargar de responsabilidades a nadie.

5Las fiestas son motivo de discusión de la pareja y, según las estadísticas, después de estas fechas, como en el periodo vacacional, hay más rupturas matrimoniales. El tradicional desencuentro sobre la elección de los días que se pasa con la familia política pone a prueba a las parejas inexpertas. Lo recomendable es distribuir equitativamente las jornadas. Algunas parejas optan por ir por separado.

6Los psicólogos alertan que las fiestas navideñas no son, aunque lo parezcan, los días idóneos para resolver conflictos. Los conflictos están presentes durante el resto de año y contrastan con el espíritu navideño. Por lo general, en estas fechas cualquier problema o conflicto se vive con una mayor intensidad y dolor que en otra época del año. También hay problemas de temporada como son las cenas y las comidas de Navidad, que suelen generar disputas como elegir el lugar de reunión, escoger el menú que se va a tomar, elegir los regalos, quiénes serán los invitados o cuánto dinero se va a gastar. Los problemas profundos, de gran calado, sólo se hacen visibles en el momento del año en el que se reúne la familia ya que el resto de año cada miembro familiar vive de manera independiente y el trato personal deja de ser cotidiano.

7 Respete la relación de su pareja con su propia familia y no la compare con la tuya ni con ninguna otra. Si se aprendemos a ver las fiestas de diferente forma, liberándonos de prejuicios o culpas de antaño, se puede disfrutar de unas navidades tranquilas y sin enfrentamientos. En definitiva, respetar a los demás y ser flexible, es decir, alejarnos de la rigidez de pensar que en Navidad los problemas desaparecen, los conflictos emocionales se superan, la cena es insuperable y todos los regalos son perfectos. La Navidad no es más que la continuación de los días y no hay fórmulas secretas para evitar conflictos aunque los consejos de los expertos pueden evitar enfrentamientos familiares mayores.