«Sin políticas de integración los barrios serán polvorines»

carmen tapia | león

El jesuita leonés Alberto Ares (Veguellina de Órbigo), investigador asociado al Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, ha dedicado parte de su vida al acompañamiento de comunidades de migrantes en varias partes del mundo, es uno de los artífices de la exposición ‘Somos Migrantes’, una muestra de fotografía social y documental de los conflictos migratorio que ya ha recorrido más de 20 ciudades. Se puede visitar hasta el 31 de enero en el salón de los Reyes del consistorio de San Marcelo.

—¿Cómo califica la política española en migración?.

—Desde la crisis económica, España ha visto cómo sus políticas de integración y de cooperación internacional han sufrido duros recortes que han esquilmado muchos programas y el trabajo realizado durante casi una década. Del compromiso de acogida a 17.000 refugiados por el estado español en dos años, después de transcurrido más de la mitad del periodo aún no hemos acogido más que a 900. Es claro como no se está atendiendo adecuadamente a los nuevos desafíos a los que se enfrenta la realidad del refugio en Europa, y en especial en España. Las nuevas realidades con las que nos encontramos sobre todo en la fronteras sur, son perfiles de familias y de menores. Perfiles para los cuales la red de acogida oficial no se encuentra preparada, puesto que han sido situaciones poco frecuentes en el pasado.

—¿Cómo se soluciona el problema y qué papel juegan propios migrantes?

— Todos los grandes retos sociales necesitan de una respuesta integral que ponga en el centro a las personas. España ya no es un país de acogida. En España están viviendo más de 6 millones de personas que han nacido fuera de nuestras fronteras y donde 2 millones en términos redondos tienen ya nacionalidad española. Durante los años 2000 al 2008, España recibía un flujo de 600.000 personas anualmente, con un pico en el año 2007, de casi 1 millón. Están personas están aquí. Me preocupa enormemente las políticas de acogida a refugiados y la situación que están viviendo millones de personas al otro lado de las fronteras de la Unión Europea y de otras partes del mundo, pero me inquiera mucho la falta de implementación de políticas de integración en nuestra sociedad. Muchos barrios de nuestras ciudades están viviendo la multiculturalidad a pasos agigantados, y sin unos programas claros que apoyen la integración de los más vulnerables, jóvenes donde los niveles de fracaso escolar y desempleo son alarmantes -agravados entre la población migrante-, estaremos convirtiendo nuestros barrios en auténticos polvorines, sin futuro. Y no tardando mucho estaremos viviendo lamentables situaciones y focos de violencia como las que se han ido produciendo en barrios de sociedades como la francesa o del Reino Unido.

—¿Cuál es su papel en todo este proceso?

— Velar por el trabajo social que realizamos los jesuitas. Más de 20 instituciones sociales con sedes en más de 50 sedes territoriales y en las que formamos equipo 2.500 personas profesionales y voluntarias. . León conoce de primera mano la realidad migratoria en sus carnes. Nuestro campo cada día más despoblado, el cuidado de nuestros mayores y niños, el sector servicios, entre otros, son sectores donde las personas migrantes ocupan un lugar privilegiado en la construcción de tejido social y de un futuro mejor para todos los leones y leonesas. Asimismo, conocemos en nuestras carnes la realidad de la emigración en casi todas nuestras familias. León ya es tierra de acogida, que aprende del encuentro. Es necesario conocer y escuchar las preocupaciones e intereses de las personas que han abandonado sus hogares para elaborar un relato más justo que el que escuchamos muchas veces a nuestros políticos o en los medios, centrados en el miedo, los prejuicios y cierre de fronteras. Y por otra, tenemos que seguir diciendo a nuestros políticos con decisión y energía, que León es tierra de acogida, que no podemos desatender nuestros compromisos con personas que necesitan de nuestra ayuda; que León solo tendrá futuro, como toda nuestra envejecida Europa, si vive desde la oportunidad, desde la riqueza del encuentro, y no desde la desconfianza y la indiferencia.