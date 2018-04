Sólo el 0,4% de los leoneses tienen hecho el testamento vital

carmen Tapia | León

«Está muy parado». El presidente de la Comisión Bioética de Castilla y León, Antonio Blanco Mercadé, anuncia una nueva campaña en la Comunidad para promover el denominado testamento vital, el documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas en las que una persona mayor de edad manifiesta por escrito ante la administración o un notario su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, el destino de su cuerpo o sus órganos en caso de un fallecimiento inminente. Solo el 0,40% de los leoneses tienen un testamento vital, según los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad, 1.916 personas que han dejado por escrito desde el año 2008, con testigos, cómo quieren vivir el final de sus días.

«No hay inquietud social», asegura Mercadé. Esta aparente despreocupación de la ciudadanía se refleja en las estadísticas. Sólo 9.754 personas mayores de 18 años de toda la Comunidad tienen registrado el documento. León es la segunda con más registros, después de Valladolid que suma 2.661, y antes de Burgos, con 1.764. El resto de las provincias, excepto Palencia que tiene 565, no superan el medio millar de documentos.

Pese a los pocos documentos registrados, León es la provincia en la que más han aumentado, con un incremento del 54%. En el año 2017 se firmaron 308 testamentos, en 2016 se registraron 200; 191 en 2015; 145 en 2014, 173 en 2013, y 899 entre el 2008 y el 2012.

No está en la historia digital

Este lento crecimiento tiene un doble reto. La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que el martes informará en el Ayuntamiento de León sobre el testamento vital, pide que la Consejería de Sanidad incluya estas voluntades anticipadas en la historia clínica del paciente. «Es una asignatura pendiente», asegura Camino Redondo. «Hay algunos médicos que lo indican en la de papel con una pegatina roja, pero todavía el sistema informático no permite incluirlo todavía en la historia clínica digital. Si no está en la historia clínica digital no tenemos la garantía de que se cumplan los deseos de los enfermos».

Además, Redondo señala la escasez de personal de la Junta para agilizar los trámites para realizar el documento. «Hay una lista de espera de un mes desde que pides cita para hacerte el documento hasta que te llaman para inscribirte». DMD piden a la Junta que facilite la información sobre el documento en los centros de salud, Ceas, residencias de personas mayores, hospitales y farmacias. Toda la información sobre el Registro de Instrucciones Previas está en la página web de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

De los tres procedimientos posibles para formalizar el documento, el 22,2% de los leoneses lo han firmado ante notario, el 25,5% ante testigos y el 19,6% en la administración.

Las mujeres son las más interesadas en ejercer este derecho. El 64% (1.228) tienen en su firma el nombre de una mujer. La edad media de las personas que se han inscrito en el registro es de 58,5 años. El 79,5% de los documentos especifican los cuidados y tratamientos médicos y el destino del cuerpo y la donación de órganos.