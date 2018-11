Sólo la edad le impidió seguir donando sangre

carmen Tapia | león

Las mujeres sólo pueden donar sangre tres veces al año pero María del Carmen Alonso donaba cuatro. La primera vez que extendió su brazo tenía 30 años. Acababa de dar a luz a su tercer hijo. No faltó ni una sola vez a su cita como donante y sólo lo dejó obligada por las normas, que le «impidieron» seguir haciéndolo a partir de los 67 años, el límite legal establecido. Las 140 donaciones del grupo sanguíneo B+ en 37 años como voluntaria la convierten en la leonesa que ya no está en activo y que más bolsas de su sangre ‘ha regalado’ para mejorar la vida de otras personas. «Nunca faltaba a mi cita, estuviera donde estuviera. He donado sangre en todas partes de España, allí donde me encontrara». La Hermandad de Donantes de Sangre le ha reconocido el esfuerzo con medallas, diplomas, esculturas conmemorativas. «La gota de sangre de cristal que me dieron por ser una gran donante se la regalé a un amigo hematólogo por lo bien que me atendió y me atiende por un problema de estómago». Modista de profesión, nunca dejó de pespuntear en su vida la solidaridad. «Mi mayor satisfacción es poder ayudar y salvar vidas». Aunque la decisión de entrar en la gran legión que representan los donantes de sangre estuviera provocada por una motivación familiar, fue su compañera de vida hasta que se retiró obligada por las reglas del juego «porque yo hubiera seguido y si pudiera iría ahora mismo a donar sangre. Nunca tuve ningún problema. Siempre que iba a donar podía hacerlo y no fallé nunca».

María del Carmen se hizo donante de sangre después de dar a luz a su tercer hijo. «En mi primer parto tuve una hemorragia y necesité una transfusión». Ese fue su primer contacto con lo que después sería una fuerte obsesión para ella: ayudar a salvar vidas. «Cuando nació mi tercer hijo coincidió que mi padre estaba enfermo, le hacían transfusiones de sangre porque estaba enfermo de leucemia. Entonces me decidí». Ahora, en su retiro fuera de León, viaja con todo el legado en forma de premios que la reconocen como una gran persona solidaria.